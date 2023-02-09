Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo'dan anlamlı forma numarası tercihi

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Galatasaray, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir video yayınladı.

Hazırlanan videoda Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan da unutulmadı. Muhammed'in sosyal medya hesabından son paylaşımı Nicolo Zaniolo'nun transferi ile ilgiliydi.

"DESTEK İÇİN BEN YARDIMIMI YAPTIM"

Sarı-kırmızılıların paylaştığı videoda, yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo yer aldı. Zaniolo, depremlerden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Muhammed için çok üzüntülüyüm ve de tüm Türk halkı için. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" dedi.

YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Nicolo Zaniolo, Nef Stadyumu'nda devam eden yardım toplama çalışmalarına katıldı. Galatasaray’ın genç futbolcuları Yunus Akgün ve Emin Bayram da Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

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17 YAŞINDAKİ MUHAMMED'İN ANISINA 17 NUMARAYI ALDI

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, 17 yaşında vefat eden Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyecek.