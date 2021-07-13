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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 20:51 | Son Güncelleme:

Giresunspor Yöneticisi Koç: 'Hedefimiz ligde kalıcı olmak'

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Giresunspor Yöneticisi Koç: 'Hedefimiz ligde kalıcı olmak'

Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Koç, Hedefimiz ligde kalıcı olmak dedi.

Süper Lig'de 2021-22 sezonun fikstür çekimi, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor’da yönetim kurulu üyesi Metin Koç, fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GALATASARAYI İLK MAÇTA AĞIRLAYACAĞIZ, GÜZEL OLDU

Ligin ilk maçında Galatasaray'ı ağırlayacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Koç, "2021-2022 sezonu hayırlı olsun. Geçen sezon zor geçti. Bu arada bu sezonu geçirirken sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza, herkese teşekkür ediyorum. İlk maç, Galatasaray'ı şehrimizde ağırlayacağız, bizim açımızdan güzel oldu" dedi.

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HEDEFİMİZ LİGDE KALICI OLMAK

Hedefin ligde kalıcı olduğunu söyleyen Koç, "Giresunspor 44 yıl aradan sonra lige çıktı. Amacımız dinamikleri iyi yönetip ligde kalıcı olmak ve ligi iyi bir yerlerde bitirmek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Koç, Transfer çalışmalarımızı yavaş yavaş, acele etmeden yapıyoruz. Oyuncularla görüşmeler sürüyor diye konuştu.

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