Son Dakika Haberi: 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un derbi haftaları...

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi heyecanı yaşandı. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği, TFF'nin yapacağı kura çekilişi ile belirlendi. Derbi haftaları da açıklandı.

SÜPER LİG'DE DERBİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

9. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI



Giresunspor-Galatasaray

Karagümrük-Gaziantep FK

Beşiktaş-Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Hatayspor-Kasımpaşa

İSTANBUL DERBİLERİNİN HAFTALARI



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aralarında oynayacağı derbiler 10, 13 ve 17. haftalarda yapılacak

KULÜP TEMSİLCİLERİ KATILDI

2021/2022 Süper Lig fikstür kura çekilişi, saat 19.00'da başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılması planlanan fikstür çekilişine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak

TFF 2. LİG 2021-2022 SEZONUNDA KIRMIZI VE BEYAZ GRUP'TA YER ALAN TAKIMLAR BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.



Ligde yeni sezonda Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta ise 19 takım mücadele edecek. Yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak.

Gruplarda yer alan takımlar şöyle:



Beyaz Grup:

1922 Konyaspor, Akhisarspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928, Eskişehirspor, GMG Kastamonuspor, Isparta 32, Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor, Kırşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Pazarspor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor, Zonguldak Kömürspor



Kırmızı Grup:

Adıyaman 1954, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor, Sivas Belediyespor, Somaspor, Turgutluspor.