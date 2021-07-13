Son Dakika Haberi: 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un derbi haftaları...
Son dakika haberi... Süper Lig fikstür kura çekimi ile 2021-2022 sezonunun maç programı belirlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimleriyle birlikte Süper Lig ekiplerinin sezon içerisinde karşılaşmalarını kaçıncı haftalarda oynayacağı belli oldu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oynayacağı derbi haftaları da açıklandı.
2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi heyecanı yaşandı. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği, TFF'nin yapacağı kura çekilişi ile belirlendi. Derbi haftaları da açıklandı.
SÜPER LİG'DE DERBİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
9. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI
Giresunspor-Galatasaray
Karagümrük-Gaziantep FK
Beşiktaş-Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Hatayspor-Kasımpaşa
İSTANBUL DERBİLERİNİN HAFTALARI
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aralarında oynayacağı derbiler 10, 13 ve 17. haftalarda yapılacak
KULÜP TEMSİLCİLERİ KATILDI
2021/2022 Süper Lig fikstür kura çekilişi, saat 19.00'da başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılması planlanan fikstür çekilişine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak
TFF 2. LİG 2021-2022 SEZONUNDA KIRMIZI VE BEYAZ GRUP'TA YER ALAN TAKIMLAR BELİRLENDİ
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.
Ligde yeni sezonda Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta ise 19 takım mücadele edecek. Yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak.
Gruplarda yer alan takımlar şöyle:
Beyaz Grup:
1922 Konyaspor, Akhisarspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928, Eskişehirspor, GMG Kastamonuspor, Isparta 32, Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor, Kırşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Pazarspor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor, Zonguldak Kömürspor
Kırmızı Grup:
Adıyaman 1954, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor, Sivas Belediyespor, Somaspor, Turgutluspor.