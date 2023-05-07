Giresunspor-Fenerbahçe maçında önce saha sonra koridorlar karıştı! Polis müdahale etti

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Giresunspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Süper Lig'in 33. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği uzatma dakikalarında saha kenarı karıştı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Taca çıkan bir pozisyonda Osayi, taca çıkan topu almak isterken Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz ile arasında gerginlik yaşadı. Nijeryalı futbolcu, top taca çakarken İrfan Buz'un önünü kestiği gerekçesiyle ve tecrübeli teknik adama sinirlendi. Giresunspor cephesi de Osayi Samuel'in İrfan Buz'u itmesi gerekçesiyle öfkelendi.

İki takım oyuncularının araya girmesiyle birlikte tartışma biterken Osayi Samuel sarı kart gördü.

SAMET AKAYDİN ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından ise Samet Akaydin'in çok sinirlendiği ekranlara yansırken takım arkadaşlarının araya girerek 29 yaşındaki savunma oyuncusunu sakinleştirdiği görüldü.

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GERGİNLİK KORİDORLARA TAŞINDI

Fenerbahçe ve Giresunsporlu oyuncular arasındaki gerginlik soyunma odasına taşındı. Polis olaylara müdahale etmek zorunda kaldı. Polis Fenerbahçeli yönetici, teknik heyet ve futbolcuları çembere aldı.