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Giresunspor-Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya birlikte röportaj verdi

#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig
Giresunspor-Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya birlikte röportaj verdi

Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Güler ve Giresunspor’da kiralık olarak forma giyen Muhammed Gümüşkay, maç öncesi beraber röportaj verdi.

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Süper Lig'in 25. haftasındaki Giresunspor-Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya birlikte röportaj verdi.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen iki futbolcu, yayıncı kuruluşa konuştu.

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'BENİM ÖZEL BİR GÜN'

Devre arasında Giresunspor'a kiralanan Muhammed, "Bugün benim için çok özel bir gün. İlk defa doğduğum ve büyüdüğüm takıma karşı forma giyeceğim. Çok heyecanlıyım." dedi.

'FUTBOLDA BU VAR'

Arda Güler ise Muhammed abi ile birkaç ay önce beraber ter döküyorduk. Şimdi rakip, futbolda bu var. İnşallah o da en iyisini yapar" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig

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