Giresunspor-Beşiktaş maçına Tayyip Talha damgası! 1 ay sonra farklı formalarla benzer senaryo...

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Giresunspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 9. hafta maçında ilginç anlar yaşandı.

15. DAKİKADA ATTI, VAR'DAN İPTAL EDİLDİ

Siyah-beyazlılar, 14. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambol sonrası Tayyip Talha Sanuç topu ağlara gönderdi.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemeye gitti. Uğurlu, pozisyonu izledikten sonra, karambolde Weghorst'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal ederek Beşiktaş lehine penaltı verdi. Beşiktaş'ta penaltıdan topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan'ı geçemedi.

BU KEZ RÖVAŞATAYLA ATTI

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Tayyip Talha çıktı. Genç savunma oyuncusu, yaşanan karambolde bu kez rövaşatayla ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

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1 AY ÖNCE BENZER SENARYO

Tayyip Talha, Beşiktaş'a transferinden önce 4 Eylül 2022'de oynanan Hatayspor-Adana Demirspor maçında benzer bir senaryoyu yaşamıştı.

Adana Demirspor formasıyla, Hatayspor karşısında 90+3. dakikada Akintola’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu ağlara göndermişti. Maçın orta hakemi Burak Şeker önce golü vermişti, daha sonra VAR’ın uyarısı ile pozisyonu izleyip filelere giden topu iptal etmişti.

90+8. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından Gökhan İnler’in ortasında Tayyip Sanuç bir kez daha topu ağlara göndermiş ve takımına 1 puan kazandırmıştı.

İLK OYUNCU OLDU

Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda iki gol atan Tayyip Sanuç, aynı zamanda bu sezon iki takımın formasıyla rakip fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Ayrıca Tayyip'in Giresunspor'a attığı şık gol, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.