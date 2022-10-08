Canlı Anlatım: Giresunspor Beşiktaş maçı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Giresunspor: 0

Beşiktaş: 0

Goller

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Dele Alli, Tayfur, Redmond, Weghorst

Valerien Ismael'in göreve geldiği Nisan 2022'den bu yana en fazla beraberlik alan Süper Lig takımı olan Beşiktaş, 2022 senesinde 13 maçtan eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana daha fazla beraberlikle tamamladığı bir takvim yılı bulunmuyor.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Giresunspor, daha önceki 18 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor. Valerien Ismael'in göreve geldiği Nisan 2022'den bu yana maç başına en fazla faul yapan Süper Lig takımı konumundaki Beşiktaş, bu süreçte Gaziantep FK'nın ardından en fazla sarı kart gören ekip.

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Bu sezon Süper Lig'de hiçbir takım Giresunspor ve Beşiktaş'tan daha fazla ceza sahası dışı golü yemedi. Bu süreçte kalesine gelen isabetli şutlar en yüksek yüzdeyle gole dönüşen ekip siyah-beyazlılar olurken; Karadeniz temsilcisi, rakiplerinin çektiği isabetli şutların %36'sında topu filelerinde gördü.

Beşiktaş'a karşı ilk 11 çıktığı ilk iki Süper Lig maçında çektiği dört şutun ikisini gole çeviren Giresunspor santrforu Riad Bajic, daha sonraki dört karşılaşmada sadece iki şut çekti ve fileleri havalandıramadı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçında birer golde pay sahibi olan Wout Weghorst , Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana dört karşılaşmalık seri yakalayan ilk Beşiktaş santrforu olmak istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği dokuz maçın sadece birini kazanan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, tek galibiyetini Mayıs 2019'da Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde Galatasaray'ı 4-3 mağlup ederek aldı.

Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro ve canlı yayın bilgileri

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Giresunspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.