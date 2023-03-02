Gilberto Silva: "Jorge Jesus Fenerbahçe'den Brezilya'ya gelirse tarihte ilk olacak" | Türkiye maçları bizim için zordu

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2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’a yenilerek kupaya çeyrek finalde veda eden Brezilya’da, tecrübeli teknik adam Tite ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı sürüyor.



Brezilya basınına açıklamalarda bulunan sambacıların efsanevi ismi Rivaldo, Brezilya Milli Takımı’nın teknik patronluğu için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un ismini öne sürmüştü.

Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2023’te sona erecek olan Jesus’un sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı konuşulurken, Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in unutulmaz oyuncularından olan Brezilyalı eski yıldız Gilberto Silva, konuyla ilgili Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

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2002 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan sambacıların efsane isimlerinden Gilberto Silva, Jorge Jesus’un Brezilya Milli Takımı’nın yeni antrenörü olacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili, “Zor bir soru. Çünkü eğer yabancı bir teknik direktör Brezilya Milli Takımı’nın başına gelirse bu tarihte ilk olacak” diye konuştu.Jorge Jesus’un haricinde Brezilya Milli Takımı antrenörlüğü için Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin de isminin geçtiğini söyleyen Gilberto Silva, “Evet, Jorge Jesus’la ilgili bir söylenti var. 1 ay önce Jorge Jesus’la alakalı bazı haberler çıktı. Ayrıca Carlo Ancelotti ile ilgili de bir söylenti var. Bekleyip görelim. Şu anda bilemiyoruz, belki de Brezilyalı bir teknik direktör milli takımın başına gelir” dedi.Jorge Jesus’un iyi bir antrenör olduğunu söyleyen ve yeterli tecrübeye sahip olduğuna dikkat çeken Brezilyalı eski yıldız, şöyle devam etti:“Jorge Jesus, iyi bir antrenör. Bunda şüphe yok. Yeterli tecrübeye sahip. Daha önce kendisinin ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde takımlar çalıştırdı ve iyi sonuçlar çıkardı. Gelirse gerçekten iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum çünkü ülkeyi tanıyor. Burada iyi bağlantıları var. Brezilya’da Flamengo’yu çalıştırmıştı. Şu anda Fenerbahçe gibi önemli bir takımın başında. Kendisinin ne kadar yetenekli bir teknik adam olduğunu ortaya koyuyor.”

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A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası’na katılamamasına şaşırdığını söyleyen Gilberto Silva, “İyi oyuncuları var. Umarım bir sonraki Dünya Kupası’na katılırlar. Türkiye’nin Katar’a katılmaması yazık oldu. 2002 Dünya Kupası’nda Türkiye’ye karşı oynadığımız maçlar bizim için zor maçlardı. Hasan Şaş, Yıldıray Baştürk, kaleci Rüştü, Emre Belözoğlu gibi çok iyi oyuncuları vardı. Her zaman iyi oyuncular çıktı Türkiye’den” diye konuştu.





EURO 2024 elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımızla ilgili değerlendirmede bulunan Silva, son olarak şunları kaydetti:

“Türkiye Milli Takımı’ndaki oyuncular bu tarz bir müsabakada yer alacak kaliteye sahip. Umarım böyle kaliteli oyuncu kadrosuyla birlikte EURO 2024’e katılmayı başarabilirler.”

GILBERTO SİLVA KİMDİR?



Futbola America MG formasıyla başlayan Gilberto Silva, alt yaş gruplarında kendini göstererek Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

2002 yılında Arsenal'e transferinden hemen önce milli takımla Dünya Kupası'nı kaldıran Silva, 2006 ve 2010 dünya turnuvalarında da milli kadronun içinde yer aldı. 2007'de Copa America Turnuvası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptı.

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34 yaşında 9 yıllık Avrupa macerasona son veren Gilberto Silva, 2011 yılında Gremio ile anlaştı ve futbol hayatının sonuna dek ülkesi Brezilya'da kaldı.

Premier Lig'de Arsenal ile 170 maçta görev alan Silva, 17 gol atarken 12 de asist yaptı. Gilberto Silva, milli takım formasıyla toplamda 93 maçta sahaya çıktı ve 3 gol attı. Ön libero mevkiinde görev yapan Silva, kariyerinin en verimli günlerini Arsenal ile geçirdikten sonra 2013 yılında yetiştiği Atletico MG'ye transfer oldu ve kariyerini burada sonlandırdı.

ARŞİV | Gilberto Silva vs Robert Pires



