Gerard Pique gözyaşları içerisinde Barcelona'ya ve futbola veda etti

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Perşembe akşamı yaptığı açıklamayla futbolu bırakma kararı aldığını duyuran Gerard Pique, dün akşam oynanan Barcelona - Almeira maçıyla birlikte kariyerine nokta koydu.

Barcelona ile son maçına ilk 11'de çıkan 35 yaşındaki stoper, 85. dakikada takımı 2-0 öndeyken alkışlar eşliğinde kenara geldi. Barcelona'nın galibiyetiyle biten maçın ardından Pique için veda töreni düzenlendi.

Takım arkadaşlarının omuzlarında taraftara ve futbola veda eden Pique, çocuklarıyla birlikte tribünleri selamladı. Daha sonra mikrofonu alan ve bir veda konuşması yapan Pique, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"Barça'yı çok seviyorum. Hayatta yaşlandıkça bazen sevmenin bırakmak da olduğunu anlarsınız. Bu yüzden gitmek için doğru an olduğunu düşünüyorum. Bu bir veda değil, gelecekte burada olacağımdan eminim. Burada doğdum, burada öleceğim."

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KAZANMADIK KUPA BIRAKMADI

Barcelona altyapısı La Masia'da yetişen Gerard Pique, 2004'te 5 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer oldu. Premier Lig devinde A takım tecrübesi yaşayan İspanyol stoper, 2008 yazında 5 milyon euro karşılığında Barcelona'ya geri döndü. Kulüp tarihinin en başarılı döneminin bir parçası olan Pique, Katalan devine kaptanlık yaptı. Profesyonel kariyerinde toplam 667 maça çıkan Pique, 58 gol atıp 16 asist yaptı.

35 yaşındaki yıldız futbolcu kulüp ve milli takımla toplam 36 kupa kazandı.

Yıldız futbolcu, şu kupaları kazandı:

1 Dünya Kupası

1 Avrupa Şampiyonası

4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

3 UEFA Süper Kupası

8 La Liga şampiyonluğu

1 İngiltere Premier Lig

7 İspanya Kupası

6 İspanya Süper Kupası

3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası

1 İngiltere Lig Kupası

1 İngiltere Community Shield