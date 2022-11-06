Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önemli istatistikler! Beşiktaş 18 yıl sonra ilki yaşadı, Icardi tarihe geçti, Galatasaray'ın 'direk' rekoru...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray - Beşiktaş#Icardi#Şenol Güneş
Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önemli istatistikler Beşiktaş 18 yıl sonra ilki yaşadı, Icardi tarihe geçti, Galatasarayın direk rekoru...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 09:09

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından ortaya dikkat çeken istatistikler çıktı. Mauro Icardi'nin tarihe geçtiği maçta Beşiktaş 18 yıl sonra Süper Lig'de bir ilki yaşadı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ortaya dikkat çeken istatistikler çıktı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken yorum Şenol Güneş pişman olmuştur, Icardi ve Okan Buruk...Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken yorum! 'Şenol Güneş pişman olmuştur, Icardi ve Okan Buruk...'Haberi görüntüle

İşte Opta verilerine göre derbide öne çıkan istatistikler...

Mauro Icardi, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli futbolcu oldu. Icardi, Eylül 2020'deki PSG - Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı. Mauro Icardi, Didier Drogba'dan (Eylül 2013) bu yana
Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a iki gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

Beşiktaş formasıyla Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Cenk Tosun (39 gol), kariyerinde Galatasaray ağlarına gödnerdiği 4 lig golünün üçünü siyah-beyazlı formayla attı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Melerin performansı nasıldı Fırat Aydınus yorumladıGalatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler'in performansı nasıldı? Fırat Aydınus yorumladıHaberi görüntüle

BEŞİKTAŞ KALESİNE GELEN İLK ŞUT YİNE GOL OLDU

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig'de 6. kez bir maçta Beşiktaş kalesine gelen ilk şut gol oldu.

Galatasaray | Mert Günok
Ümraniyespor | Mert Günok
Trabzonspor | Ersin Destanoğlu
Başakşehir | Emre Bilgin
Ankaragücü | Emre Bilgin
Alanyaspor | Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (48) ve kalesinde en fazla gol gördüğü (158) rakibi Galatasaray.

OKAN BURUK'UN İLKLER MAÇI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Şenol Güeş'e karşı çıktığı 8. maçta ilk kez galibiyet aldı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbiden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda en fazla lig galibiyeti aldığı iki takımdan biri Beşiktaş diğeri ise Sivasspor (9'ar galibiyet). Sarı-kırmızılı takım bu dokuz galibiyetin sekizinde rakip kaleye en az ikişer gol attı.

BEŞİKTAŞ 18 YIL SONRA İLKİ YAŞADI

Süper Lig'de oynadığı son dört maçta ikişer gol yiyen Beşiktaş, en son Şubat-Mart 2004(Mircea Lucescu dönemi) arasındaki dört karşılaşmalık süreçte bu şekilde bir seri yaşamıştı.

GALATASARAY DİREKLERE ABONE

Bu sezon 11 kez ile Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım olan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun toplamında direğe isabet ettiği şut sayısını(10) geride bıraktı.

Beşiktaş kalesine 19 şut çeken Galatasaray, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana siyah-beyazlı rakibine karşı bir maçta yakaladığı en yüksek sayıyı egale etti (14 Mart 2022 ile eşit)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray - Beşiktaş#Icardi#Şenol Güneş

BAKMADAN GEÇME!

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota