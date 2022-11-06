Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önemli istatistikler! Beşiktaş 18 yıl sonra ilki yaşadı, Icardi tarihe geçti, Galatasaray'ın 'direk' rekoru...

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ortaya dikkat çeken istatistikler çıktı.

İşte Opta verilerine göre derbide öne çıkan istatistikler...

Mauro Icardi, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli futbolcu oldu. Icardi, Eylül 2020'deki PSG - Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı. Mauro Icardi, Didier Drogba'dan (Eylül 2013) bu yana

Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a iki gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

Beşiktaş formasıyla Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Cenk Tosun (39 gol), kariyerinde Galatasaray ağlarına gödnerdiği 4 lig golünün üçünü siyah-beyazlı formayla attı.

BEŞİKTAŞ KALESİNE GELEN İLK ŞUT YİNE GOL OLDU

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Bu sezon Süper Lig'de 6. kez bir maçta Beşiktaş kalesine gelen ilk şut gol oldu.

Galatasaray | Mert Günok

Ümraniyespor | Mert Günok

Trabzonspor | Ersin Destanoğlu

Başakşehir | Emre Bilgin

Ankaragücü | Emre Bilgin

Alanyaspor | Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (48) ve kalesinde en fazla gol gördüğü (158) rakibi Galatasaray.

OKAN BURUK'UN İLKLER MAÇI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Şenol Güeş'e karşı çıktığı 8. maçta ilk kez galibiyet aldı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbiden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda en fazla lig galibiyeti aldığı iki takımdan biri Beşiktaş diğeri ise Sivasspor (9'ar galibiyet). Sarı-kırmızılı takım bu dokuz galibiyetin sekizinde rakip kaleye en az ikişer gol attı.

BEŞİKTAŞ 18 YIL SONRA İLKİ YAŞADI

Süper Lig'de oynadığı son dört maçta ikişer gol yiyen Beşiktaş, en son Şubat-Mart 2004(Mircea Lucescu dönemi) arasındaki dört karşılaşmalık süreçte bu şekilde bir seri yaşamıştı.

GALATASARAY DİREKLERE ABONE

Bu sezon 11 kez ile Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım olan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun toplamında direğe isabet ettiği şut sayısını(10) geride bıraktı.

Beşiktaş kalesine 19 şut çeken Galatasaray, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana siyah-beyazlı rakibine karşı bir maçta yakaladığı en yüksek sayıyı egale etti (14 Mart 2022 ile eşit)