MLS'te tarihi final! 120+4 ve 120+8'de gelen goller, Gareth Bale damgası ve ilk şampiyonluk...

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Amerikan futbol ligi MLS'te dün gece tarihi bir final maçı oynandı. Doğu Konferansı şampiyonu Philadelphia Union ile Batı Konferansı şampiyonu Los Angeles FC, MLS Cup maçında karşı karşıya geldi.

Los Angeles FC, 28. dakikada Kellyn Acosta'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün kapattı. Philadelphia Union 59'da Daniel Gazdag ile eşitliği yakaladı. Los Angeles FC 83. dakikada Jesus Murillo ile yeniden öne geçti, 85'te Philadelphia Jack Elliot ile skora yeniden dengeyi getirdi ve maçın normal süresi 2-2 sona erdi.

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120+4 VE 120+8'DE GOLLER! GARETH BALE...

Uzatmalara giden final maçında Los Angeles FC'nin Galli yıldızı Gareth Bale 97. dakikada oyuna girdi. Los Angeles FC'de 110 ve 116'da sarı kart gören Maxime Crepeau kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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İkinci uzatma devresinin sonuna 9 dakika ilave edildi. Philadelphia Union 120+4'te Jack Elliot ile öne geçti ve şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Real Madrid ile daha önce final maçlarına damga vuran Gareth Bale 120+8'de sahneye çıktı ve kafa golüyle skora bir kez daha denge getirdi. Uzatmaları 3-3 biten maç penaltılara gitti.

GARETH BALE EQUALIZES IN STOPPAGE TIME OF EXTRATIME!! #MLSCUP pic.twitter.com/iWqfU9FAWG — Major League Soccer (@MLS) November 5, 2022

İLK ŞAMPİYONLUK PENALTILARLA GELDİ

Penaltılarda Philadelphia Union'a 3-0 üstünlük kuran Los Angeles FC, MLS'te 2022 sezonunun şampiyonu oldu.

2014'te kurulan, kadrosunda Carlos Vela, Cristian Tello, Chiellini, Gareth Bale gibi yıldızları barındıran Los Angeles FC, tarihinin ilk MLS şampiyonluğunu kazandı.