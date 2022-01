Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı"

Haberin Devamı

Acı tatlı hatıralarıyla bir yılı daha geride bıraktık... 2021’e dair en iyi haber, Covid-19 aşısının bulunması sonucu günlük hayatımızın biraz olsun normale dönmesiydi. Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere 2020 yılında yapılamayan çok sayıda spor organizasyonu 2021’de gerçekleştirildi. 2021 yılı sporda ülkemiz için de çok yoğun bir dönem oldu. Onbinlerce sporcu, yüzlerce takım, ulusal ve uluslararası yarışmalarda boy gösterdi. Yıl sonu olması vesilesiyle, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir röportaj yaptık. Sayın Kasapoğlu, hem 2021’in değerlendirmesini yaptı hem de başta futbol olmak üzere spor camiasına önemli mesajlar verdi:

Tokyo’da tüm sporcularla gururlandık

· Projelerle ve olimpiyatlarla dolu bir yıldı. Tokyo’da sizi üzen ve en çok sevindiren iki anınızı anlatın desem?

Tokyo hem Olimpiyat Oyunları hem Paralimpik Oyunlar dikkate alındığında hayatım boyunca gururla hatırlayacağım bir süreçti. Sadece elde ettiğimiz rekor başarılarla, madalya sayılarıyla değil. Sporcularımız oradaki duruşlarıyla, örnek davranışlarıyla, temsil yetenekleriyle, dünyaya verdikleri mesajlarla göğsümüzü kabarttı. Buradan sporcularımızın her birine, antrenörlerine ve onları yetiştiren ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Bazı branşlarda son anda kaçan madalyalar da bir burukluk yarattı tabii ama asla üzdü diyemem. Çünkü her iki organizasyonda da tüm sporcularımız, sportif sonuçlardan bağımsız olarak bizi gururlandırdılar.

HEDEFiMiZ TÜM BRANŞLARDA BAŞARI

· Tokyo, en çok madalya aldığımız olimpiyattı. 2024 Paris’ten beklentilerimiz neler?

Sürdürülebilirlik en çok önemsediğimiz konu. Tokyo’daki başarıların daha da anlamlı olabilmesi için Paris’te üzerine koyarak devam etmeliyiz. Türkiye bir spor ülkesi. Ve bizim hedefimiz, tüm branşlarda sürdürülebilir bir başarı.

Sporun tüm paydaşlarını topladık

· Yeni spor yasası ile kulüpler dernek statüsünden çıkarılıp şirketleşecek. Bu durum büyük borç içinde olan kulüplerimizin yabancılara satışını kolaylaştırmaz mı?

Biz tüm paydaşları bir araya getirip ‘çalıştay’ topladık ve çıkan sonuçları Meclisimizle paylaştık. Bakanlık olarak bizim görevimiz sporun en rasyonel şekilde ilerleyebileceği zemini yaratabilmek. Ortaya çıkacak yasanın nasıl uygulanacağı yasanın konusu olan yapıların işi aslında. Umarım tüm yöneticilerimiz, sürdürülebilir projelerle kulüplerinin marka değerlerinin yükselmesine katkı sağlarlar.

· Başkanların kendi dönemlerinden sorumlu tutulmasıyla kulüplerde şeffaflaşmayı görebilecek miyiz?

Yöneticilerin kendi dönemlerinden sorumlu tutuluyor olması hem şeffaflık hem de hesap verilebilirlik açısından önemli. Sadece sporda değil, herhangi bir yapıda bir yöneticinin, kendi döneminden sorumlu olmadığı bir sistem varsa orada sürdürülebilirlik olmaz. Her gelen bir sonrakine daha büyük sorun bırakır ve sonuçta işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Ben başkanların kendi dönemlerinden sorumlu tutulma ilkesinin önemli bir adım olacağını düşünüyorum.

TÜRKiYE’DEKi HER ORGANiZASYON BiR ŞÖLEN HAVASINDA GEÇiYOR

· Son olarak ülkemizde Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nı büyük bir başarı ile gerçekleştirdik. Sizin Türkiye’de görmeyi en çok istediğiniz organizasyon hangisidir?

Ev sahipliği yaptığımız her spor organizasyonuyla tüm dünyaya bu konudaki yeteneğimizi ve seviyemizi gösteriyoruz.

EN iYiSiNi YAPIYORUZ

· Bu sadece bizim yorumumuz değil, organizasyonlara gelen heyetler, sporcular, medya mensupları hepsinin ortak yorumu. Türkiye’miz spor tesisleriyle, ulaşım, konaklama, teknoloji altyapısıyla her türlü global spor organizasyonunun altından başarıyla kalkacak potansiyele sahip. Burada gözden kaçmaması gereken bir nokta da seyirci. Dünyada spor organizasyonları ciddi seyirci problemi yaşarken, Türkiye’de yapılan her organizasyon, pandemi şartlarını da düşünerek söylüyorum, maksimum kapasiteye oynuyor. Seyirci bir organizasyonun olmazsa olmazı. Bakın Türkiye’deki her spor organizasyonunda bir şölen havası var. Bunun altını çizmek gerekir. İlerleyen dönemlerde de çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.

YENi OLiMPiK BRANŞLAR iÇiN CiDDi BiR HAZIRLIK iÇERiSiNDEYiZ

· 2020 Tokyo’da ilk kez programa dahil edilen sörf, kaykay ve sportif tırmanış kalıcı hale geliyor. Bu branşlar ve daha sonra programa alınacak branşlarla ilgili hangi çalışmalar yürütülüyor?

Sportif tırmanış ile ilgili sporcu eğitim merkezimiz kuruldu. Kaykay ve sportif tırmanışta olimpik havuz oluşturduk ve 2024 hazırlıklarına başladık. Bu branşlardaki olimpik havuz sporcularımızın tüm ihtiyaçları Bakanlığımızca karşılanacak. Sörf ile ilgili olarak da coğrafi şartlar önemli olduğundan fizibilite çalışmalarımız devam ediyor, kısa sürede tamamlanacak.

FARKLI KULÜPLERiN ZiRVE YARIŞI YAPMASI, FUTBOLU ZENGiNLEŞTiRiR

· Futbolda 3 büyük kulüp daha ilk yarıda şampiyonluk yarışından koptu sayılır. Sizce bunun sebepleri ne olabilir?

Burada fotoğrafa bütünsel bakmak gerekir. Rekabetteki çeşitlilik sporda kaliteyi getiren unsurlardan biri. Şu anda sıralamaya bakılınca 3 büyük kulübümüz nispeten kopmuş görünebilir ama üst sıralarda şampiyonluk mücadelesi veren farklı takımlarımız var. Trabzonspor şu anda böyle bir avantaj elde etmiş durumda. Konyaspor belki de son yılların en ilginç hikayelerinden birini yazıyor. Başakşehir ve Hatayspor yine oralarda. Modern futbolda kulüpler arasındaki makaslar daralıyor. Farklı kulüplerin zirve yarışı yapması Türk futboluna zenginlik katar.

Tesis devrimi sayesinde lisanslı sporcu sayısı 11 milyona ulaştı

“Ülkemizin dört bir yanını vatandaşlarımızın spora ulaşabileceği alanlarla donattık. Spora erişim kolaylaştıkça sporcu sayısı arttı. Sporcu havuzunuz ne kadar büyürse, başarı ihtimali o kadar artıyor.”

· Eskiden en başarılı olduğumuz güce dayalı güreş ve halter çok gerilerken yüzme, cimnastik, okçuluk gibi branşlar gelişti bunun sırrı nedir?

Sporda başarı insan unsuruna bağlı. İnsanın yetişmesi bir süreç alıyor. Güreş ve halterdeki duruma bu perspektiften bakmak gerekiyor. Yüzme, cimnastik ve okçuluktaki başarıların önemli sebeplerinden biri yakalanan jenerasyon. Peki jenerasyon tek başına yeterli mi? Hayır.

MAHALLELERE, KÖYLERE TESiS YAPTIK

İşte burada tesis ve sistem devreye giriyor. Ülke olarak son yıllarda yakaladığımız başarıların en önemli sebeplerinden biri son 19 senede hayata geçirdiğimiz ‘tesis devrimi.’ Ülkemizin dört bir yanını; şehirleri, ilçeleri, mahalleleri, köyleri vatandaşımızın spora ulaşabileceği tesislerle donattık.

SPORA ERiŞiMi KOLAYLAŞTIRDIK

· Spora erişim kolaylaştıkça sporcu sayısı arttı. Sporcu havuzunuz ne kadar büyürse, başarı ihtimali o kadar artıyor. Bugün lisanslı sporcu sayımız 11 milyona yaklaşmıştı. Sayı tek başına yeterli değil.

SPORDA KAHRAMAN YARATMAK ÇOK ÖNEMLi

· Türk sporunda son dönemde görülen yükselişin sırrını birkaç maddede anlatır mısınız?

Biz sporcuların yetenek taramalarını bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. Sporda kahraman yaratmak önemli. Hamdolsun okçulukta, yüzmede, cimnastikte ve daha birçok branşta pırıl pırıl kahramanlarımız var. Bunlar, alttan gelen yeni jenerasyonlar için de çok motive edici örnekler. Kağıt üzerindeki başarının altında; tesis, sistem, bilimsel yöntemler, doğru insan kaynağı gibi pek çok sebep var. Ve ilerleyen dönemlerde birçok branşta bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz.

Bakan Kasapoğlu, “Bazı dönemler bazı branşlarda çok başarılı jenerasyonlar gelir, domine eder. Sonra o branşta bir yapılanma süreci başlar. Bu her yerinde böyledir” diyerek önemli bir gerçeğe parmak bastı.

OLiMPiK RUHA KATKI YAPAN BRANŞLAR KALDIRILMAMALI

· Türkiye’nin tarihinde en çok madalya kazandığı 3 branştan 2’si olan halter (11) ile boks (7) branşlarının olimpiyattan çıkarılması ihtimali için değerlendirmeniz nedir?

Bu kararların altında değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak düşüncesi de var; özellikle halter ve boks branşlarında ciddi şekilde ön plana çıkan doping ve idari sorunlar da var.

YENi BRANŞLARA KARŞI DEĞiLiM

Yeni branşların eklenmesine karşı değilim. Ama bir sporsever olarak; olimpik ruhun oluşmasında tarihi katkısı olan branşların var olan sorunlarını çözüp devam etmesinden mutlu olurum.

MESSi, SAF YETENEK RONALDO, KARiYER PLANLAMA BAŞARISI

· Messi mi, Ronaldo mu?

· Saf futbol yetenekleri açısından Messi; kariyer planlama, marka süreci yönetme ve sürdürülebilir başarı açısından Cristiano Ronaldo.

· Barcelona mı, Real Madrid mi?

· Futbol felsefesi Barcelona; sportif başarı açısından Real Madrid.

· Michael Jordan mı, Kobe Bryant mı?

· Michael Jordan. Tartışmasız.

· Premier lig mi, NBA mı?

· Birbirlerinin rakibi değiller ama birini seçmek durumunda kalsam Premier Lig.

· Jürgen Klopp mu, Pep Guardiola mı?

· Klopp’un o tutkusunu ve bunu gösterme şeklini seviyorum. Klopp...

· Liverpool mu, Manchester United mi?

· Liverpool.

· VAR mı, eski sistem mi?

· VAR.

· Fenerbahçe-Galatasaray mı, Boca-River mi?

· İkincisini izlemedim ama izlemek isterim. Bildiğimizi seçelim, Fenerbahçe-Galatasaray.

· Pele mi, Maradona mı?

· Yetenek açısından Maradona. Bir sporun globalleşmesine yaptığı katkı açısından Pele.