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GeriFutbol Gençlerbirliği maçında Yeni Malatyaspor'un başında Hakan Çalışkan olacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği maçında Yeni Malatyaspor'un başında Hakan Çalışkan olacak

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Gençlerbirliği maçında Yeni Malatyaspor'un başında Hakan Çalışkan olacak
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın konuk olacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran sarı siyahlı ekip, antrenör Hakan Çalışkan yönetiminde mücadeleye çıkacak.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı olan orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Daha önce sakatlanan ve uzun süre forma şansı bulamayan kaleci Ertaç Özbir ise kadroya dahil edildi.

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Öte yandan, ligde son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek elde eden sarı-siyahlı ekip, daha sonraki haftalarda yaptığı 6 maçta, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Çalışkan yönetimindeki sarı-siyahlı takım, Gençlerbirliği karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

 

Gençlerbirliği maçında Yeni Malatyasporun başında Hakan Çalışkan olacak

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