Son Dakika: Yeni Malatyaspor'da gündem Alex de Souza!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Alex de Souza'nın gündemlerinde olduğunu söyledi. NTV'ye konuşan Adil Gevrek; “Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan ve kulübün efsaneleri arasına giren Alex, Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Curitiba'da forma giymiş ve 2015 yılında kariyerine nokta koymuştu. İsmi zaman zaman Fenerbahçe teknik heyeti için geçse de Alex futbolu bırakmasının ardından herhangi bir kulüpte teknik kadro görevi yapmadı.

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