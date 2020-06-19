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Haber Giriş: 19.06.2020 - 08:39,Son Güncelleme:

Gecenin olayı! Erol Bulut'un odasında Fatih Terim detayı...

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Gecenin olayı! Erol Bulut'un odasında Fatih Terim detayı...
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Antalyaspor'u 4-0'lık net bir skorla devirerek adını finale yazdıran Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonu sevinç karesi paylaştı. Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor 4-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve Trabzonspor'un rakibi oldu.

Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü. Erol Bulut'un paylaşımında Fatih Terim detayı ise gözlerden kaçmadı.

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FATİH TERİM DETAYI

Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağı konuşulan Bulut'un odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Erol Bulut'un Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.

Gecenin olayı Erol Bulutun odasında Fatih Terim detayı...

 

Gecenin olayı Erol Bulutun odasında Fatih Terim detayı...

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