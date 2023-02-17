Gaziantepli depremzede aileden Konyaspor'a duygulandıran veda mektubu

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Stat localarını depremzedelere açan Süper Lig ekibi Konyaspor, Gaziantepli bir ailenin bıraktığı veda mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından, "İnanıyoruz, güzel günlerde tekrar görüşeceğiz" notu düşülerek stat localarında ağırlanan Gaziantepli depremzede ailenin veda mektubu paylaşıldı.

Gaziantepli ailenin Konyaspor'a bıraktığı veda mektubunda "Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım, helal edin. Buraya gelmek, sizleri tanımak ben ve ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar hiç birinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri, bizlere çok dua edin. İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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