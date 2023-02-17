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Gaziantepli depremzede aileden Konyaspor'a duygulandıran veda mektubu

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#Deprem#Gaziantep#Konyaspor
Gaziantepli depremzede aileden Konyaspora duygulandıran veda mektubu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 23:02

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları stadyum localarında ağırlayan Konyaspor, Gaziantepli konuklarının stadyumdan ayrılırken bıraktığı notu paylaştı.

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Stat localarını depremzedelere açan Süper Lig ekibi Konyaspor, Gaziantepli bir ailenin bıraktığı veda mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından, "İnanıyoruz, güzel günlerde tekrar görüşeceğiz" notu düşülerek stat localarında ağırlanan Gaziantepli depremzede ailenin veda mektubu paylaşıldı.

Gaziantepli ailenin Konyaspor'a bıraktığı veda mektubunda "Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım, helal edin. Buraya gelmek, sizleri tanımak ben ve ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar hiç birinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri, bizlere çok dua edin. İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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Gaziantepli depremzede aileden Konyaspora duygulandıran veda mektubu

 

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#Deprem#Gaziantep#Konyaspor

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