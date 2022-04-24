Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

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Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Göztepe, ligde kalma umutlarını sürdürmek için kazanmak zorundaydı. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında, 90+2'de Göztepe Jahovic ile golü buldu, tarihe geçecek anlar ise bu golle başladı.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ ÖNCESİNDE NE OLDU?

Orta alanda top çeviren Göztepe'de rakibiyle çarpışan Atakan Çankaya yerde kaldı, hakem oyunu durdurup Atakan'ın yanına geldi. Atakan tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı, hakem Mustafa Kürşad Filiz, hakem atışıyla topu Göztepeli oyunculara bıraktı. Soner Aydoğdu, orta yuvarlağın içinde yerde seken topu doğrudan kaleye yolladı. Bu sırada Gaziantepli oyuncular sahada yerini almıştı ancak beklenmedik şutun ardından çoğu futbolcu hareketsiz kaldı.

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Soner'in şutunda direkten dönen top, Furkan Soyalp ile birlikte hareketlenen ancak koşusunu bozmayan Adis Jahovic'in önünde kaldı. Topu kontrol eden Jahovic, golü atarak takımını öne geçirdi.

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EROL BULUT VE GAZİANTEPLİ FUTBOLCULARDAN İTİRAZ

Jahovic'in golü sonrasında Gaziantepli futbolcular ve teknik direktör Erol Bulut, hakeme golün fair-play ruhuna aykırı olduğu yönünde itirazlarda bulundu. Yoğun itirazların ardından hakem Mustafa Kürşad Filiz oyunculara golün geçerli olduğunu işaret etti.

GÖZTEPE İKİYE BÖLÜNDÜ

Ligde kalma umutlarını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Göztepe, 1-0 öne geçtikten sonra fair-play ruhuna uygun olmak için santra sonrası kaleyi açma fikri saha içinde tartışılmaya başlandı. Görüntülere bakıldığında teknik direktör Tomas, golü atan Jahovicve Atakan oyuna devam etmelerini söyledi.

SANTRA SONRASI ATAKAN KOŞMAYA ÇALIŞIRKEN AYAĞI KAYDI, FIGUEIREDO GOLÜ ATTI

Yaklaşık 5 dakika süren tartışmaların ardından Gaziantep FK oyuna başldı. Topu alan Figueiredo, hareketsiz duran rakip oyuncuların arasından geçerek kaleye doğru ilerledi. Atakan karşısında durmak istercesine koşarken ayağı kaydı ve geride kaldı. Kale sahasına kadar giden Figueiredo, hareketsiz duran kalesi Arda Özçimen'in sağından topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi. Bu skor Göztepe'nin küme düşmesi anlamına geliyordu.

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MUHAMMET DEMİR PENALTIYI BİLEREK KAÇIRDI

Daha sonra fair-play sırası Gaziantep FK'ya geldi. 90+9. dakikada kaleci Arda'nın Figueiredo'yu düşürmesi sonrası penaltı kazanan Gaziantep FK'da topun başına geçen Muhammet Demir, topu bilinli olarak dışarı attı ve maç 1-1 eşitlikle bitti.

Bu sonuçla bitime 4 hafta kala Göztepe'nin küme düşeceği kesinleşti.

TOMAS: OYUNCULARIMA DEVAM EDİN DEDİM AMA...

Küme düşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, maçın sonunda yaşananları şu sözlerle yorumladı:

Ben bizim gol pozisyonu tam görmedim. Oyuncularım da bir şeyler söyledi ama tam anlamadım. Sonrasında yukarıdan yöneticiler pozisyonun normal olduğunu söyledi. Ben de oyunculara devam edin dedim ama onlar öyle bir karar aldı. Gaziantepli futbolcular da belki de kendilerini suçlu hissettikleri için penaltı pozisyonunda öyle bir karar aldılar. Stjepan Tomas ( Göztepe TD)

EROL BULUT: RAKİP FAIR-PLAY ÖRNEĞİ GÖSTERİNCE BİZ DE AYNI ŞEKİLDE DAVRANMAK İSTEDİK

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut ise konuyla ilgili şunları söyledi:

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Maçın son 10 dakikası ilk 80 dakikaya göre çok daha heyecanlı oldu. Son anlarda hakem atışıyla rakip golü bulunca fair-play örneği gösterdiler. O pozisyonda bizim futbolcular hava topu ile oyunu rakibe bıraktı ama onlar gol attı. Bizim takım o pozisyonda rakibe baskı yapmadığından biz de gole itiraz ettik. Rakibin de bu durumda topu aldıktan sonra geriye dönmesi gerekiyordu ama onlar ileriye oynayarak kalemize gol attılar. Sonrasında rakibimiz yine gösterdiği fair-play ile topu bize bıraktı ve biz de skoru eşitledik. Sonrasında yaşanan penaltı pozisyonunda ise futbolcularımız fair-play örneği gösterdi. Mami, penaltı pozisyonunda topu dışarı vurdu. Sonrasında da maç berabere bitti. Erol Bulut / Gaziantep FK TD

MUHAMMET DEMİR: BİZE YAKIMAZDI, PİŞMAN DEĞİLİM

Gaziantep FK'da son dakika penaltısını bilerek dışarı atan Muhammet Demir de konuyla ilgili; "Her şeyiyle normal giden maçın son 5 dakikası oldukça enterasandı. Soner'in pozisyonu olmasa 0-0 bitecekti. Gol attılar. Takım küme düşecek olmasına rağmen, 3 puan almaları gerekmesine rağmen bize müsaade ettiler. Golü attık, bir dakika sonra penaltı kazandık. Gole izin vermeseler, penaltı da olmayacaktı. Tuhaf duygular içindeydim. Onların gösterdiği bu fair-play üzerine onları burada küme düşürmek bize yakışmaz diye düşündüm. Kendi adıma böyle bir karar verdim, birlikte verdik. Takım içerisinde birlikte bir karar aldık gibi gözüktü. Ben hala tuhaf hissediyorum. Hiç pişman değilim." diye konuştu.

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JAHOVIC: BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM

Göztepe'nin sayısını kaydeden Adis Jahovic ise maç sonrasında; "Ben orada çok karışmadım, açıklama yapmıyorum. Tabii ki biz profesyonel futbolcularız, herkes sahada çalışıyor. Ben de pozisyona koştum ve gol attım. Sonra zaten, çok açıklama yapmak istemiyorum." dedi.

MURAT FEVZİ TANIRLI: CENTİLMENLİK SKANDALI

Hürriyet Gazetesi yazarı ve eski hkem Murat Fevzi Tanırlı, Göztepe'nin küme düşmesiyle biten fair-play gösterisini bugünkü köşesinde değerlendirdi:

Gaziantepli Maxim, orta alanda Atakan’ı sırtından itti. Hakem Mustafa Kürşad Filiz net faul olan bu teması görmedi, çünkü aksiyonu izlemiyor, saatine bakıyordu.

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Kafasını kaldırdığında yerde yatan Atakan’ı görüp oyunu durdurdu. Sonrasında ise adına centilmenlik denilen skandal başladı:

TOP GÖZTEPE’DEYDi

Hakem oyunu durdurmadan önce top Göztepeli oyuncuların kontrolündeydi. Hakem atışı ile oyun tekrar başlayacağı esnada tüm oyuncular sahadaki yerini almıştı. Hakem, doğal olarak topu Göztepeli Soner’in önüne bıraktı. Oyuncu da direkt rakip kaleye şutu gönderdi. Direkten dönen topu Jahovic tamamlayıp golü attı.

iLK GOLDE YANLIŞ YOKTU

Sonuç olarak Göztepeliler, oyun durmadan önce zaten kendilerinde olan topu, hak ettikleri şekilde hakem atışıyla tekrar oyuna sokmuş oldu. Yani Gaziantep’in mağdur olacağı bir durum yok. Ayrıca, hakem topu yere bırakmadan önce oyunu başlatmak üzere olduğunu bariz bir vücut diliyle gösteriyor.

SÖZ BiTER, LiG SÜRER!

Gaziantep kenar yönetiminin centilmenlik baskısı nedeniyle Göztepeli oyuncular kalesini açmak zorunda kaldı ve asla centilmenlik dışı hareket sergilemedikleri halde gol yemek zorunda bıraktırıldılar. Daha hazini... Gaziantepli Muhammet, maçın son anlarındaki penaltıda topu kasten auta vurdu. Söz biter, Süper Lig devam eder!