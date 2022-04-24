Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılacak olan Gökhan Töre'ye Süper Lig'den talip!

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Teknik direktörlüğe Fransız Valerien Ismael'i getiren ve kadro yapılanması için planlarını yapmaya başlayan Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.

Bu oyunculardan olan Gökhan Töre, Valerien Ismael'den de şans bulamadı. 30 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Yalnızca 253 dakika şans buldu

Sezon başında Sergen Yalçın'ın düzenli olarak maçların son bölümlerinde sahaya sürdüğü Gökhan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası süre alamamaya başladı. Önder Karaveli'den de yalnızca iki maçta şans bulan Gökhan, daha sonra oynanan 11 maçın 8'inde kadroya girdi ama şans bulamadı. Son 3 maçta ise kadroya dahi alınmadı. 30 yaşındaki futbolcu 12 Süper Lig maçında toplam 253 dakika sahada kalabildi, gol veya asist üretemedi.

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Süper Lig'den talip var

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılan Gökhan Töre'ye Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'ün talip olduğu belirtildi. Yaşamını ve kariyerini İstanbul'da sürdürmek isteyen Gökhan Töre'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

4,5 milyon euroya transfer edilmişti

Bayer Leverkusen altyapısında yetişen ve Chelsea altyapısına geçen Gökhan Töre, 2011 yılında Chelsea'den Hamburg'a 4.3 milyon euro karşılığı transfer oldu. 2012 yazında ise Hamburg'dan Rubin Kazan'a 6 milyon euroya gitti. Beşiktaş, 2013 yazında 350 bin euroya kiraladığı milli futbolcuyu 2014 yazında 4.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

2015 ve 2016'daki şampiyonluklarda katkısı olan ve performansını yükselten Gökhan Töre'nin piyasa değeri 15 milyon euroyu bulmuştu. Siyah-beyazlı takım, 2016 yazında oyuncusunu Premier Lig ekibi West Ham'a kiralık gönderdi. Premier Lig'de 1 sezon geçiren Gökhan Töre daha sonra 2019/20 sezonunu Yeni Malatyaspor'da kiralık geçirmişti.