Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu kararı! Menajerine iletildi...

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Beşiktaş, gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına yeşil ışık yaktı. 21 yaşındaki eldivenin menajerine kulüplerle görüşmelere başlayabilecekleri iletildi. Fransa'dan Lyon ve Nice, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan da Torino'nun ilgilendiği Ersin için siyah-beyazlıların belirlediği taban rakam ise 7 milyon Euro.

SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY İSTENECEK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; peşin olarak bu rakamın getirilmesi ve belli bir oranda sonraki satıştan pay karşılığında Ersin'in gidişine onay verilecek. Kartal, genç file bekçisinin Avrupa'ya transfer olması durumunda kaleye takviye yapmayacak. Ağır bir sakatlık atlatan ve yeni sezona hazırlanan Mert Günok, Beşiktaş'ın yeni 1 numarası olacak. Yedek kulübesinde ise 18 yaşındaki Emre Bilgin bekleyecek. Bu arada Utku Yuvakuran ile ilgili karar sezon başı kampında verilecek.

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"OZAN'IN BU TEMPOYU KALDIRMASI İMKANSIZ"

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın transferi için siyah-beyazlıların herhangi bir girişimi yok. Kulübün transferden sorumlu kurmayları, tecrübeli oyuncunun teknik direktör Valerien İsmael'in oyun planına uygun olmadığı görüşünde. Fransız çalıştırıcının ağır antrenmanlarını ve maç içerisindeki temposunu kaldırabileceği düşünülmeyen Ozan ile ilgili teknik heyetin de bir talebinin olmadığı belirtildi.