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Galatasaray'da Cicaldau'nun yeni adresi netleşiyor! 10 milyon euro ve...

#Galatasaray#Alexandru Cicaldau#Sampdoria
Galatasarayda Cicaldaunun yeni adresi netleşiyor 10 milyon euro ve...

Galatasaray'ın başarılı Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau'nun yeni rotası İtalya Serie A olacak. 24 yaşındaki futbolcu için anlaşma an meselesi...

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Sezon başında Romanya ekibi U. Craiova'dan 6.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Alexandru Cicaldau, Serie A yolcusu... Sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan temsilcisi Sampdoria ısrarını sürdürürken, Çizme basınına göre sezon sonunda G.Saray ile masaya oturulacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Romanya Milli Takımı forması da giyen Cicaldau için Cenova ekibi 10 milyon Euro'yu gözden çıkarırken bu bedele G.Saray da sıcak bakıyor. Fakat G.Saray cephesi bir sonraki satıştan pay ve oynama bonuslarını da ekleyerek 24 yaşındaki oyuncudan daha fazla bir kazanç istiyor. Rumen yıldız ligde 29 maçta 4 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

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TORRENT GENÇLERİ UNUTTU!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçının kadrosunu belirlerken altyapıdan genç oyunculara yine yer vermedi. İspanyol hocanın, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ı da İzmir'e götürmemesi şaşkınlıkla karşılandı. Sarı-kırmızılı takımın, ligde hiçbir iddiası olmamasına rağmen Torrent'in son haftalarda gençlere şans tanımaması taraftarları kızdırdı. Futbolseverler sosyal medyadan, "Gençler şimdi oynamayacaksa ne zaman forma giyecek", "Sezon sonunda gidecek olan Torrent, G.Saray'ın geleceğini değil kendini düşünüyor" yorumlarını yaptılar.

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#Galatasaray#Alexandru Cicaldau#Sampdoria

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