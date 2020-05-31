Türk futbolunda tarihi tartışma! 'Yabancı sayısı düşürülsün ama...'

'ALTERNATİF PLAN NE OLACAK?' Ben olsam, Fransa, Hollanda ve Belçika’nın yaptığını yapar; bu salgında günlük vaka sayısının binin altına düşmediği Türkiye’de futbola bu kadar erken başlamazdım. Restoranların, kreşlerin, kuaförlerin açıldığı, hızlı tren, uçak seferlerinin başladığı, piknik ve ören yerlerinin açık olacağı ülkede Türkiye Futbol Federasyonu’nun 12 Haziran’da Süper Lig’i başlatma kararı, ekonomik krizin kaçınılmaz sonucu olduğu bir gerçek. Ama sonu ne olacak belli değil. Futbol, Kovid-19 tehlikesi altında ne kadar iştahlı oynanacak? Ve en önemlisi vaka sayılarının artması durumunda alternatif plan ne olacak? Lig nasıl tescil edilecek? Şampiyon, Avrupa kupalarına gidenler ve küme düşenler nasıl belirlenecek? Var mı bilen?..