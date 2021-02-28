Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar! Volkan Demirel, Nwakaeme , Gökhan Gönül ve karar sonrası Erol Bulut...

BAŞAKŞEHİR SONRASI FARKLI 11 Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede Kağan Moradaoğlu'nun yerine Uğurcan Çakır'a, savunmanın sağında sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Serkan Asan'a, Faruk Can Genç'in yerine Marlon'a, Yunus Mallı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Nwakaeme’ye görev verdi.