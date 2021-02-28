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GeriFutbol Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar! Volkan Demirel, Nwakaeme , Gökhan Gönül ve karar sonrası Erol Bulut...
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Futbol
Haber Giriş: 28 Şubat 2021 - 20:34 | 

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar! Volkan Demirel, Nwakaeme , Gökhan Gönül ve karar sonrası Erol Bulut...

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta gergin anlar yaşandı. Volkan Demirel, Nwakaeme, Gökhan Gönül ve Erol Bulut'un tepkileri karşılaşmaya damga vurdu.

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 27. hafta maçına ilk yarıda yaşananlar damga vurdu.

2F.BAHÇEDE 4 DEĞİŞİKLİK
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F.BAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da ligde 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının 11’ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan Tufan, Caner Erkin ile Nazım Sangare’nin yerine ilk 11’de Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Tisserand’a forma verdi.

3BAŞAKŞEHİR SONRASI FARKLI 11
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BAŞAKŞEHİR SONRASI FARKLI 11

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede Kağan Moradaoğlu'nun yerine Uğurcan Çakır'a, savunmanın sağında sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Serkan Asan'a, Faruk Can Genç'in yerine Marlon'a, Yunus Mallı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Nwakaeme’ye görev verdi.

4MAÇ KADROSUNA ALINDI
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MAÇ KADROSUNA ALINDI

Takıma dönen Erce Kardeşler, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak da 21 kişilik maç kadrosuna alındı. Bordo-mavili takımda, Arda’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen kadroda yer almadı.

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Karşılaşmanın 13. dakikasında Gökhan Gönül ve Anthony Nwakaeme arasında tansiyon yükseldi.

6VOLKAN DEMİREL İLE TARTIŞMA
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VOLKAN DEMİREL İLE TARTIŞMA

Diğer oyuncular, iki futbolcuyu da sakinleştirmek için araya girdi. Sonrasında ise Erol Bulut'un yardımcısı Volkan Demirel ile Nwakaeme arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

7HAKEM DEVREYE GİRDİ
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HAKEM DEVREYE GİRDİ

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve 4. hakemin devreye girmesiyle gerginlik sona erdi.

8EROL BULUTTAN BÜYÜK TEPKİ
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EROL BULUT'TAN BÜYÜK TEPKİ

Mücadelenin 24. dakikasında ise Marlon'un müdahalesi sonrası Fenerbahçe'den Osayi yerde kaldı. Teknik direktör Erol Bulut, pozisyonda Marlon'a sarı kart çıkmasını istedi ve hakeme uzun süre tepki gösterdi.

9YEDEK KULÜBESİ AYAKLANDI
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YEDEK KULÜBESİ AYAKLANDI

İlk yarının son dakikasında ise Serdar Aziz, Nwakeme ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncu ceza sahasına yönelirken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan düdük geldi. Ev sahibi ekibin yedek kulübesi, Nwakaeme'nin faul yapmadığı yönünde itirazlarda bulundu.

10FENERBAHÇEDEN ŞUT REKORU
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FENERBAHÇE'DEN ŞUT REKORU

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk yarısında en fazla isabetli şut çektiği deplasman maçını oynadı. Sarı-lacivertliler, 5 kez rakip kaleyi yokladı.

11CANERİN YOKLUĞUNDA ÖVGÜ ALDI
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CANER'İN YOKLUĞUNDA ÖVGÜ ALDI

Caner Erkin'in kadroda yer almadığı maça 11'de başlayan ve sol bekte görevlenidirilen Szalai'nin performansı, sarı-lacivertli taraftarlarca beğenildi. İşte sosyal medya yapılan bazı paylaşımlar;

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