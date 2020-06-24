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GeriDiğer Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa notları açıkladı! 'Benim de bir erkeklik gururum var...'
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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 00:00,

Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa notları açıkladı! 'Benim de bir erkeklik gururum var...'

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasındaki mektuplaşmalarda neler yazdığı merak konusu olmuştu. Sercan Yıldırım, Nisa'nın kendisine yazdığı notları 'Benim de bir erkeklik gururum var' diyerek paylaştı...

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Survivor 2020'de merak konusu olan Sercan Yıldırım ve Nisa arasındaki notlar ortaya çıktı...

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Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

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Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle görüyorum." diyerek Sercan'ı reddetmişti.

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Daha sonra ikili arasında gerilimler yaşanmış, son olarak Sercan Yıldırım, elinde Nisa'nın kendisine hediye ettiği notlar olduğunu belirtmişti.

5İLK FIRSATTA BUNU YAPACAKTI
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'İLK FIRSATTA BUNU YAPACAKTI'

Eleme adayı olarak olarak gösterilen Nisa, ''Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı.'' diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı Sercan'ın kendi ismini söylediğini ima etmişti.

6KONSEYDE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM
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'KONSEYDE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Sercan Yıldırım ise Nisa'nın konseydeki sözleri sonrası Evrim ve Elif'e içini dökerek, "O zaman her şey dökülsün. Ben bana gelen notları hiç açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" demişti.

7ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEDİM AMA...
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'ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEDİM AMA...'

Sercan, Nisa konusunda "Enteresan bir cevapla karşılaşmıştım. O sıra cevap vermek istedim ama sakin kalmayı tercih ettim. Şu ana kısmetmiş. En başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Hep koruyucu ben oldum ona karşı. İstemediği bir şeyi yapsın istemedim. Zarar görmesini istemedim ama zarar gören ben oldum." sözlerini kullanmıştı.

8CEBİMDE NOTLAR VAR
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'CEBİMDE NOTLAR VAR'

Nisa'nın kendisine notlar yazdığını belirten Sercan'ın "Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar." diyerek merak uyandırmıştı.

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Yaşanan gerilimin ardından Nisa, Survivor 2020'nin 116. bölümünde "İntikam" sözlerine açıklık getirdi ve Survivor Sercan'a yazdığı notları açıkladı.

10NİSADAN NOT AÇIKLAMASI
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NİSA'DAN 'NOT' AÇIKLAMASI

Nisa, ''Moralim bozuldu. Bir tane boş bir şey çıkarıyor, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu bir şeyler çıkarıyor. Yok notlar varmış. Benim ona yazdığım notları biliyor musun? Doğum gününü kutladım.'' şeklinde konuştu.

11DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN, O KADAR
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'DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN, O KADAR'

Sercan Yıldırım'a yazdığı notları anlatan Nisa, ''Evrim'in doğum gününü nasıl kutladıysam ona Hindistan cevizi vermiştim. Cemal Can'ın doğum gününü nasıl kutladıysam kocaman bir tablo yaptım. Onun doğum gününü de o şekilde kutladım. Kağıda ''Doğum günün kutlu olsun'' yazdım. O kadar, hiçbir şey yok.'' dedi.

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Nisa, ayrıca ''Her oyun sonunda bana ve Cemal Can'a bakıyor. Bize şey yapıyor, 'Gideceksiniz, siz ağlıyorsunuz, insanları böyle kazanıyorsunuz' diyor. Bize diyor ki 'Sizin hiç yeteneğiniz yok. Siz şansa atıyorsunuz zaten. Nasıl atıyorsunuz ki bilmiyorum. Cemal Can da zaten parkuru nasıl koşuyor anlamıyorum.' diyor. Cemal Can'la oyunu bir kere kızdırdılar ya hemen ilk oyunda kavga olmuştu. Oradan Cemal Can gitti işte ağlayarak. Ben de Cemal Can'ın arkasından gidiyorum. Ben 'Yeter artık' derken o da 'Tabii ki de siz böyle ağlayarak insanları kazanıyorsunuz, finale doğru gidiyorsunuz. Bunun bile farkında değilsiniz.'' diyerek tepkisini ortaya koydu.

13SURVIVORDA NE İŞİ VAR
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'SURVIVOR'DA NE İŞİ VAR'

Nisa, son olarak ''Survivor'da ne işi var böyle çocukların? Ben buraya Survivor'a karakter katmaya geldim diyor. Bunların işi yok burada diyor.'' ifadelerini kullandı.

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Sercan Yıldırım ise konseyde bahsettiği notlar hakkında şöyle konuştu;

15BENİM DE BİR GURURUM, DURUŞUM VAR
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'BENİM DE BİR GURURUM, DURUŞUM VAR'

Olaylar kapanmışken tekrar alevlendirmeyi şu an o başlattı. Sonuçta benim de bir erkeklik gururum var, bir duruşum var. O yüzden bu duruşumu bozmamak adına açıklama gereği duyuyorum.

16GİZLİ BULUŞTUĞUMUZDA SÖYLEMİŞTİ...
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'GİZLİ BULUŞTUĞUMUZDA SÖYLEMİŞTİ...'

Birkaç not yollamıştı bana doğum günümle alakalı ve duygusal bir paylaşım adına. Akşam oyununda çok oluyordu bu, dolunay olduğunda ayın çıktığı zaman... Birbirimize baktığımız anlarda hep gökyüzüne, dolunaya bakıyorduk. Gökyüzünü temsilen bir ay çizmişti. Hep bakışmalarımız o yönde oluyordu hani beni düşün gibisinden. Gizli buluştuğumuzda da bunu söylemişti.

17HİÇBİR ZAMAN TEK TARAFLI OLMADI
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'HİÇBİR ZAMAN TEK TARAFLI OLMADI'

Burada da doğum günü mesajım var. Çok güzel çizilmiş bir yazı. Ben hiçbir zaman platonik bir şey yaşamadım. Hiç kimseye karşılığını alamayacağım şekilde yaklaşmadım. Herkes bilsin ki hiçbir zaman tek taraflı olmadı hiçbir şey.

18ACUN ILICALI: %70İNİ YAYINLAMIYORUZ
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ACUN ILICALI: '%70'İNİ YAYINLAMIYORUZ'

Acun Ilıcalı ise hem Sercan hem de Nisa'nın konuşmalarının %70'ini yayınlamadıklarını belirtip şöyle konuştu;

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Konu, Nisa'nın Sercan'a karşı intikam alıyor demesi. Bir şekilde bu ikisinin arasında tansiyon yükselmiş. Sercan'ın aday gösterme mazereti çok tatmin edici değildi bence.

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Şunun altını çiziyorum. Biz ikisinin de konuşmalarının %70'ini yayınlamıyoruz.

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