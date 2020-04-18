Survivor'da Nisa'dan Sercan Yıldırım'ı yıkan yanıt: "Ağabey..."

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA Acun Ilıcalı ise konu hakkında "Sercan Nisa konusunun bizim programlarda konuşulmamasını rica etmiştim. Ortada bir genç kız var. Bir futbolcu var. Biz olanı veriyoruz. Görüntüleri kullanmamızın sebebi konunun bir yere bağlanmasıydı. Nisa da tavrını gösterdi. Kızcağız bize emanet, ailesi var. Bir düşünün hep beraber. İlgi gösterilmiş, bu da olabilir." şeklinde konuştu.