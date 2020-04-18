Survivor'da Nisa'dan Sercan Yıldırım'ı yıkan yanıt: "Ağabey..."

Survivor'ın son bölümüne yarışmacılardan Nisa ile Sercan Yıldırım'ın yaptığı konuşma damgasını vurdu.
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Survivor'da beklenen Sercan Yıldırım-Nisa görüşmesi son bölümde gerçekleşti.
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Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında yaptığı jest sonrası akıllara Sercan Nisa'dan mı hoşlanıyor sorusunu getirmişti.
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Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
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Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.
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SERCAN YILDIRIM AÇILDI
Survivor 49.bölüm fragmanında Nisa'yı çağırıp konuşması ise aşk iddialarını tekrar gündem getirmişti. O konuşma gerçekleşti.
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Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuştu.
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Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etti.
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"BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetti.
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Sercan Yıldırım'ın yanıtı ise "Sıkıntı yok, anlaştık" şeklinde oldu
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Bu diyalog sosyal medyayı salladı ve gerçekleşen konu hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.
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ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Acun Ilıcalı ise konu hakkında "Sercan Nisa konusunun bizim programlarda konuşulmamasını rica etmiştim. Ortada bir genç kız var. Bir futbolcu var. Biz olanı veriyoruz. Görüntüleri kullanmamızın sebebi konunun bir yere bağlanmasıydı. Nisa da tavrını gösterdi. Kızcağız bize emanet, ailesi var. Bir düşünün hep beraber. İlgi gösterilmiş, bu da olabilir." şeklinde konuştu.