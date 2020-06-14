Survivor'da Nisa-Sercan Yıldırım atışması: 'Her şeyi açıkla'
Survivor'ın yeni bölüm tanıtımına Nisa ile Sercan Yıldırım'ın atışması damgasını vurdu. İşte ikili arasında yaşanan tartışmadaki o sözler...
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Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Sercan Yıldırım ile Nisa'nın tartışması görüntülendi.
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Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
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Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.
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SERCAN AÇILMIŞTI
Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
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'AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM'
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.
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KAPTANLIK SEÇİMİNDE İŞLER KARIŞMIŞTI
Yarışmacılardan Ardahan ve Cemal Can'ın kaptan seçildiği yarışmada oyuncu seçimlerinde ilginç bir durum ortaya çıkmıştı.
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Cemal Can ilk tercihini Berkan'dan yana kullanınca Sercan Yıldırım, Ardahan'a Nisa'yı seçmesi yönünde telkinde bulunmuş ve Ardahan, Nisa'ya doğru yönelip 'Nisa gelecek misin' diye sormuştu. Fakat Nisa'nın yanıtı 'Ben Sercan'la olamam' olmuştu.
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SERCAN VE NİSA TARTIŞTI
Survivor'ın 107. bölüm fragmanında ise Sercan Yıldırım ve Nisa'nın kavgası gündem oldu.
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SERCAN: 'SEN BİZİ KÖTÜ GÖSTER'
Tanıtımda Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği görülüyor.
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'BİZ KÖTÜ OLUYORUZ'
Nisa'nın 'Allah Allah' şeklindeki tepkisi için ise Yıldırım, "Biz itiraz ediyoruz, biz kötü oluyoruz." ifadelerini kullanıyor.
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NİSA: 'KÖTÜ İNSANSIN'
Nisa ise "Kötü insansın zaten" yanıtını veriyor.
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SERCAN: 'BÖYLE AĞLAMA, ZIRLAMA OLMASIN'
Sercan Yıldırım da "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" şeklinde tartışmayı sürdürüyor.
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İkili arasındaki tartışmanın nasıl son bulacağı ise şu an için merak konusu.