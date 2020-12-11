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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 08:52 | 

Son Dakika | Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi şoku! Fenerbahçe detayı...

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi ile birlikte 2021-22 sezonu lig şampiyonu temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme aşamasından dahil olacak. İşte geceye damga vuran Fenerbahçe detayı...

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1DEVLER LİGİ DEPREMİ
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DEVLER LİGİ DEPREMİ

Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderemeyecek.

2EN AZ 1 ÖN ELEME
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EN AZ 1 ÖN ELEME

Süper Lig’de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla noktalayacak takım, Devler Ligi'ne katılabilmek için en az bir ön eleme turu oynayacak.

313. SIRADA KALDIK
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13. SIRADA KALDIK

Grup maçları sonunda tüm takımları elenen Türkiye, sezonu 30,1 puanla tamamladı ve an itibarıyla ülke puanı klasmanında 13. sırada yer alıyor.

4İLK 10 ÜLKE DOĞRUDAN TAKIM GÖNDEREBİLİYOR
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İLK 10 ÜLKE DOĞRUDAN TAKIM GÖNDEREBİLİYOR

Türkiye’nin bir basamak üstünde 31,7 puanlı Ukrayna yer alırken, 11. sırada ise 32,125 puanla İskoçya var. Klasmanda 10. sıradaki Avusturya’nın 35,825 puanı bulunuyor. Statü gereği klasmandaki ilk 10 ülke, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderme hakkına sahip.

511. ÜLKE İÇİN FIRSAT
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11. ÜLKE İÇİN FIRSAT

Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde kupayı müzesine götüren ekip, kendi liginde de Devler Ligi vizesi alırsa, klasmanda 11. ülkenin şampiyonu da bu dev turnuvaya eleme oynamadan katılım hakkı elde ediyor.

6DEVLER LİGİ ŞAMPİYONU KADERİMİZİ BELİRLEYECEK
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DEVLER LİGİ ŞAMPİYONU KADERİMİZİ BELİRLEYECEK

Türkiye, geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamladı ve Süper Lig şampiyonunun durumu, Devler Ligi şampiyonunun performansına göre belli olacak.

7
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ELEME OYNAMA İHTİMALİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşacak takım, kendi yerel liginde de Devler Ligi bileti alırsa Süper Lig şampiyonu (2020-21) direkt gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi takdirde Süper Lig’de bu sezon şampiyon olacak takım eleme oynamak zorunda kalacak.

8BİR TEK FENERBAHÇE ELEMELERİ GEÇEBİLDİ
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BİR TEK FENERBAHÇE ELEMELERİ GEÇEBİLDİ

Temsilcilerimiz son yıllarda ön eleme turlarını geçip grup aşamasına kalmakta çok zorlandı. 2009-10 sezonu başında dönemin başkanı Michel Platini tarafından getirilen şampiyonlar yolu ve lig yolu statüsü sonrasında hiçbir Türk takımı elemeleri geçemedi. En son 2008-09 sezonunda Fenerbahçe elemeleri geçip gruplara kalmıştı.

912 SEZONLUK HASRET
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12 SEZONLUK HASRET

Bu sezon Beşiktaş 'ın PAOK karşısında elenmesi ile birlikte temsilcilerimizin eleme turlarını geçip Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hasreti 12 sezona ulaştı. 2009-10 sezonunda dönemin UEFA Başkanı Michel Platini tarafından değiştirilen katılım şartları sonrası temsilcilerimiz gruplara kalamadı.

10İKİ TAKIM ŞANSINI KAÇIRDIK
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İKİ TAKIM ŞANSINI KAÇIRDIK

En son Fenerbahçe 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında başarılı olup gruplara kaldı. Fenerbahçe önce 3.Ön Eleme turu aşamasında MTK Bupadeşte'yi ardından Partizan'ı eleyip gruplara kalmış ancak diğer temsilcimiz Galatasaray daha 3.Ön Eleme turu aşamasında Steaua Bükreş'e elenip iki takımla katılma şansını kullanamamıştı

11FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE KADAR GİTTİ
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FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE KADAR GİTTİ

Temsilcilerimiz 2007-08 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy göstermişti. Fenerbahçe, 3. Ön Eleme turu aşamasında Anderlecht karşısında kazanıp gruplara kalmış, Beşiktaş ise önce Sheriff ardından Zurich takımlarına eleyip grup aşamasına gelmişti. Fenerbahçe sözü geçen sezon çeyrek finale kadar gitmişti.

12BEŞİKTAŞ ARSENALI GEÇEMEDİ
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BEŞİKTAŞ ARSENAL'I GEÇEMEDİ

Beşiktaş, 2014-15 sezonunda önce Feyenoord takımını elemiş ardından play-off aşamasında Arsenal ile eşleşmişti. İlk maçta 0-0 berabere kalan Beşiktaş deplasmanda iyi oynamasına rağmen 1-0 kaybedip son anda elenmişti. 2017-18 sezonunda ise Başakşehir önce Club Brugge takımını eleyip ardından Sevilla ile eşleşmişti. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Başakşehir deplasmanda maçı 2-2'ye getirmiş son anlarda Emre Belözoğlu'nun şutu direkten dönmese gruplara kalma şansı yakalamış ancak mücadele berabere sonuçlanınca elenen taraf olmuştu. (Fanatik)

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