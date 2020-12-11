Son Dakika | Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi şoku! Fenerbahçe detayı...
Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi ile birlikte 2021-22 sezonu lig şampiyonu temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme aşamasından dahil olacak. İşte geceye damga vuran Fenerbahçe detayı...
DEVLER LİGİ DEPREMİ
Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderemeyecek.
13. SIRADA KALDIK
Grup maçları sonunda tüm takımları elenen Türkiye, sezonu 30,1 puanla tamamladı ve an itibarıyla ülke puanı klasmanında 13. sırada yer alıyor.
İLK 10 ÜLKE DOĞRUDAN TAKIM GÖNDEREBİLİYOR
Türkiye’nin bir basamak üstünde 31,7 puanlı Ukrayna yer alırken, 11. sırada ise 32,125 puanla İskoçya var. Klasmanda 10. sıradaki Avusturya’nın 35,825 puanı bulunuyor. Statü gereği klasmandaki ilk 10 ülke, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderme hakkına sahip.
11. ÜLKE İÇİN FIRSAT
Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde kupayı müzesine götüren ekip, kendi liginde de Devler Ligi vizesi alırsa, klasmanda 11. ülkenin şampiyonu da bu dev turnuvaya eleme oynamadan katılım hakkı elde ediyor.
7