Son Dakika | Ne yaptın Fenerbahçe! Herkes bunu konuşuyor

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.
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LEMOS KULÜBEYE SERDAR 11'E
Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.
Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.
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ARJANTİNLİ YILDIZ İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi görev bekledi.
Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.
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ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Antalyaspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Amilton'un, Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı durumuna düşmesi nedeniyle 1'i zorunlu 2 değişiklik yapıldı.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulan Ersan Adem Gülüm, yedek kulübesinde oturdu. Amilton ile Ersan Adem Gülüm'ün yerine 11'de Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic'e yer verildi.
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DİLAY KEMER UNUTULMADI
Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.
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AZERBAYCAN'A DESTEK
Az sayıda taraftarın izlediği maçta, tribünlere Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.
Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer'in yanı sıra İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.
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İZMİR VE YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU
Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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FENERBAHÇE'DEN BOMBARDIMAN
Maça çok istekli başlayan sarı lacivertliler, Antalyaspor kalesini adeta topa tuttu.
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Karşılaşmanın 45 dakikalık bölümünde çok üstün bir oyun ortaya koyan sarı lacivertliler, istatistiklerde zirveyi gördü.
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'İŞTAHLI' KANARYA
İlk düdükle beraber Antalya kalesini abluka altına alan Fenerbahçe, 45 dakikalık bölümde 3'ü isabetli olmak üzere rakip kaleye 8 şut çekti. Antalyaspor ise ilk şutunu 40. dakikada çekebildi.
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Sarı lacivertliler rakip kaleye 21 orta gönderirken, Antalya ceza sahasında 20 kez topla buluştu. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe ceza sahasında 1 kez topla buluştu.
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LİGİN ZİRVESİNDE
Karşılaşmanın ikinci yarısında Pelkas, Gustavo ve Cisse ile gole çok yaklaşan ancak direkleri geçemeyen Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.
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TOPLAMDA 7 OLDU
Bu sezon toplamda 7 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu istatistikte ligin lideri konumunda.