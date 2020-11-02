Son Dakika | Ne yaptın Fenerbahçe! Herkes bunu konuşuyor

DİLAY KEMER UNUTULMADI Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.