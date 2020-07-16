Son Dakika Haberleri | Survivor 2020 finalinin ardından ortaya çıktı! Meğer 2009'da...
Survivor 2020'de şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven'in isminin Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geldiğinin ortaya çıkmasının ardından artık gözler diğer yarışmacılara ve hangi takımı tuttuklarına çevrildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in isminin Fenerbahçeli efsane Can Bartu'dan geldiğinin ortaya çıkmasından sonra gözler diğer yarışmaların hangi takımlı olduğuna çevrildi. İşte detaylar...
2
Abone Ol
ŞAMPİYON CEMAL CAN
Survivor 2020'de aylardır süren savaşın galibi Gönüllüler Takımı'ndan Cemal Can Canseven oldu.
3
Abone Ol
İSMİNİN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI
Survivor 2020'de yaklaşık 5 ay süren maceranın sonunda şampiyonluğa uzanan Cemal Can Canseven'in isminin hikayesi ortaya çıkmıştı.
4
Abone Ol
CAN BARTU'DAN GELİYOR
Cemal Can Canseven'in isminin Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geldiğinin gün yüzüne çıkmasının ardından diğer Survivor yarışmacılarının hangi takımı tuttukları merak konusu haline geldi.
5
Abone Ol
İŞTE O HİKAYE
Cemal Can Canseven, isminin hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
6
Abone Ol
"BABAM FANATİK FENERBAHÇE TARAFTARI..."
"Babam 7 yaşındayken vefat etti dedem. O yüzden Cemal ismini koymak istemişler. Babam fanatik Fenerbahçe taraftarı ve Can Bartu hayranı."
7
Abone Ol
"ANNEM 'ÇOCUK ÇOK ZORLANIR' DEMİŞ"
"Oradan Can geliyor ve Cemal Can oluyor. Cemal Can Canseven oluyor. Annem 'Çocuk çok zorlanır' demiş"
8
Abone Ol
TAKİPÇİ SAYISI KATLANDI
Survivor'da 500 bin TL'lik büyük ödülü kazanan 2020 şampiyonu Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 350 bin arttırarak bir rekora imza attı.
9
Abone Ol
3.6 MİLYONA ULAŞTI
Yarışmaya katılmadan önce Instagram sayfasında 250 bin kişinin takip ettiği Cemal Can, takipçi sayısını 15 kat arttırdı. Cemal Can'ın takipçi sayısı 3.6 milyona ulaştı.
Sercan Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım, 2009 yılında verdiği bir röportajda, "Oğlum Galatasaraylı, ben de öyle. Artık söylemekten çekinmiyorum. Fenerbahçe bizim için bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.