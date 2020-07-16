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GeriFutbol Son Dakika Haberleri | Survivor 2020 finalinin ardından ortaya çıktı! Meğer 2009'da...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 09:43,

Son Dakika Haberleri | Survivor 2020 finalinin ardından ortaya çıktı! Meğer 2009'da...

Survivor 2020'de şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven'in isminin Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geldiğinin ortaya çıkmasının ardından artık gözler diğer yarışmacılara ve hangi takımı tuttuklarına çevrildi.

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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in isminin Fenerbahçeli efsane Can Bartu'dan geldiğinin ortaya çıkmasından sonra gözler diğer yarışmaların hangi takımlı olduğuna çevrildi. İşte detaylar...

2ŞAMPİYON CEMAL CAN
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ŞAMPİYON CEMAL CAN

Survivor 2020'de aylardır süren savaşın galibi Gönüllüler Takımı'ndan Cemal Can Canseven oldu.

3İSMİNİN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI
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İSMİNİN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Survivor 2020'de yaklaşık 5 ay süren maceranın sonunda şampiyonluğa uzanan Cemal Can Canseven'in isminin hikayesi ortaya çıkmıştı.

4CAN BARTUDAN GELİYOR
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CAN BARTU'DAN GELİYOR

Cemal Can Canseven'in isminin Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geldiğinin gün yüzüne çıkmasının ardından diğer Survivor yarışmacılarının hangi takımı tuttukları merak konusu haline geldi.

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İŞTE O HİKAYE

Cemal Can Canseven, isminin hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

6BABAM FANATİK FENERBAHÇE TARAFTARI...
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"BABAM FANATİK FENERBAHÇE TARAFTARI..."

"Babam 7 yaşındayken vefat etti dedem. O yüzden Cemal ismini koymak istemişler. Babam fanatik Fenerbahçe taraftarı ve Can Bartu hayranı."

7ANNEM ÇOCUK ÇOK ZORLANIR DEMİŞ
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"ANNEM 'ÇOCUK ÇOK ZORLANIR' DEMİŞ"

"Oradan Can geliyor ve Cemal Can oluyor. Cemal Can Canseven oluyor. Annem 'Çocuk çok zorlanır' demiş"

8TAKİPÇİ SAYISI KATLANDI
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TAKİPÇİ SAYISI KATLANDI

Survivor'da 500 bin TL'lik büyük ödülü kazanan 2020 şampiyonu Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 350 bin arttırarak bir rekora imza attı.

93.6 MİLYONA ULAŞTI
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3.6 MİLYONA ULAŞTI

Yarışmaya katılmadan önce Instagram sayfasında 250 bin kişinin takip ettiği Cemal Can, takipçi sayısını 15 kat arttırdı. Cemal Can'ın takipçi sayısı 3.6 milyona ulaştı.

10HANGİ TAKIMI TUTUYORLAR
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HANGİ TAKIMI TUTUYORLAR?

İşte Survivor 2020'ye damga vuran isimlerin tuttukları takımlar...

11SERCAN YILDIRIM
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SERCAN YILDIRIM

GALATASARAY

12BABASI AÇIKLAMIŞTI
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BABASI AÇIKLAMIŞTI

Sercan Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım, 2009 yılında verdiği bir röportajda, "Oğlum Galatasaraylı, ben de öyle. Artık söylemekten çekinmiyorum. Fenerbahçe bizim için bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

13AYCAN YANAÇ
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AYCAN YANAÇ

FENERBAHÇE

14EVRİM KEKLİK
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EVRİM KEKLİK

GALATASARAY

15BERKAN KARABULUT
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BERKAN KARABULUT

FENERBAHÇE

16BARIŞ MURAT YAĞCI
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BARIŞ MURAT YAĞCI

BEŞİKTAŞ

17GİZEM BİRDAN
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GİZEM BİRDAN

GALATASARAY

18NİSA BÖLÜKBAŞI
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NİSA BÖLÜKBAŞI

BEŞİKTAŞ

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