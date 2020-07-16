Son Dakika Haberleri | Survivor 2020 finalinin ardından ortaya çıktı! Meğer 2009'da...

BABASI AÇIKLAMIŞTI Sercan Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım, 2009 yılında verdiği bir röportajda, "Oğlum Galatasaraylı, ben de öyle. Artık söylemekten çekinmiyorum. Fenerbahçe bizim için bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.