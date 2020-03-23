Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse'den itiraf: "Planım İstanbul'da..."

"YEMEDEN DURMAK ZOR" Evde yemeden durmanın zor olduğunu belirten Kruse, "Kulüp, fizyoterapi için güvenli bir oda oluşturdu. Bu yüzden başıma hiçbir şey gelmemeli. Umarım oraya gitmeye devam edebilirim. Sadece evde oturursan gerçekten dikkatli olman gerekiyor. Yemeden durmak zor. Hiç beslenme planım olmadı ama mümkün olduğunca sağlıklı yemeye çalışıyorum." diye konuştu.