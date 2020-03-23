Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse'den itiraf: "Planım İstanbul'da..."
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü spor organizasyonlarının ertelenmesine neden olurken, futbolcular da korunma amacıyla evden çıkmıyor. Sarı lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse, evde geçirdiği günlere dair açıklamalarda bulundu.
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Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran corona virüs nedeniyle dev organizasyonlar ertelenirken, Süper Lig'e de ara verildi. Lige ara verilmesinin ardından futbolcular önlem amaçlı evden çıkmazken, Fenerbahçeli Max Kruse Alman basınına konuştu.
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Almanya'nın Werder Bremen takımından bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen ve sarı lacivertli formayla toplam 23 maça çıkan Kruse, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
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Süper Lig'de 20, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkan ve 7 gol, 7 asistlik performans sergileyen Alman yıldız, sakatlığı hakkında da bilgi verdi.
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"CORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE..."
Evde geçirdiği günler ve virüsten korunmak için aldığı önemlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kruse, "Her zaman olumlu düşünmeliyiz. Corona virüsüyle savaşta hayatta kalacağız. Şimdi hepimiz evlerimizde kalırsak, evde kalma süremiz daha çabuk sona erecektir." dedi.
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"YEMEDEN DURMAK ZOR"
Evde yemeden durmanın zor olduğunu belirten Kruse, "Kulüp, fizyoterapi için güvenli bir oda oluşturdu. Bu yüzden başıma hiçbir şey gelmemeli. Umarım oraya gitmeye devam edebilirim. Sadece evde oturursan gerçekten dikkatli olman gerekiyor. Yemeden durmak zor. Hiç beslenme planım olmadı ama mümkün olduğunca sağlıklı yemeye çalışıyorum." diye konuştu.
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SAKATLIK AÇIKLAMASI
Sakatlığıyla ilgili olarak da konuşan Alman yıldız, "Ayağımın durumu henüz iyi değil. Bunun nedeni, son birkaç gündür tedavi almakta zorlanıyor olmam. Tıbbi ayakkabı giyiyorum ve genellikle açma germe egzersizleri yapıyorum."şeklinde konuştu.
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GELECEK PLANIM...
Geleceği hakkında konuşan Kruse, çocuğuyla daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtirken, "Kısa vadede gelecek planım İstanbul'da. Uzun vadede ise tekrar oğlumla beraber yaşamak istiyorum." dedi.
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Kruse sözlerini, "Hayatının 10 yılını biraz onsuz geçirdim. Gelecekte onunla eskisinden daha fazla zaman geçirmek istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.
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Sarı lacivertlilerle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın şu anki piyasa değeri 10.5 milyon euro.