Son dakika | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 3 yıldız satış listesinde...
Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada geleceğin planlarını masaya yatıran sarı lacivertlilerde radikal bir karara imza atıldı. Buna göre yönetim, 3 yıldızıyla sezon sonunda yollarını ayıracak.
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Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e 26. haftada ara verilirken, kulüpler, bu arada yaşanılan mali zararı minimuma indirmek için bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyor.
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Bu hususta Fenerbahçe yönetimi, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi krizini masaya yatırırken, sürpriz kararlar aldı.
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Önceliği teknik direktör konusunda olan Kanarya, ekonomik olarak zor bir süreçten geçmesine karşın bildiğinde taviz vermeyecek.
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"ZİRVEYE OYNAYACAK TAKIM KURGUSU"
Sarı lacivertli kurmaylar, 2 sezon boyunca yaşanan hüsranın farkında olarak tek bir hedefe kilitlendi. Bu, gelecek sezon mutlaka zirveye oynayacak bir takım kurgusu oluşturmak.
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TEMEL PRENSİP 'BEDAVA FUTBOLCU'
Fenerbahçeli kurmayların bir diğer hedefi de mali olarak istenilen pozisyonda olan isimler. Sarı lacivertli yönetim, şu anda bonservisi elinde olan futbolcularla temaslarda bulunuyor.
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HANGİ HOCA GELİRSE GELSİN...
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şu anda Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimleri yarışırken, kesinlikle gelecek sezon için yepyeni bir takım çıkartılma kararı alındı. Fenerbahçe yönetimi bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen isimlerle yollarını ayıracak.
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İLK 3 AYRILIK BELLİ OLDU
Öte yandan Fenerbahçe'nin yollarını ayırmasını beklenilen ilk 3 isim neredeyse netleşti... Bu isimler şu şekilde:
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VEDAT MURİÇ
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç, aslında sarı lacivertli camia için 'ayrılması istenilen' değil, 'ayrılmak zorunda olan' isimlerin başında geliyor.
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MURİÇ'TEN BÜYÜK GELİR BEKLENİYOR
Kosovalı golcü, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de müthiş gollere imza atarken, adını Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listelerine yazdırmıştı. Kanarya, bu şekilde yüksek miktarda bonservis kazanarak transferde elini güçlendirmek istiyor.
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MAX KRUSE
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık denilebilecek isimlerden biri Max Kruse olacak. Sarı lacivertliler, büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olmasına karşın istenilen performansı sergileyemeyen ve inişli çıkışlı form grafiği ile taraftarlar tarafından eleştirilen Alman yıldızı satış listesine koydu. Kruse'den gelen para transfere harcanacak.
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OZAN TUFAN
Fenerbahçe'de ayrılığı belki de en sürpriz isim Ozan Tufan olacak. İspanya'da ve İngiltere'nin çeşitli kulüplerinde talibi bulunduğu bilinen Milli Futbolcu için gelen teklifleri Fenerbahçe yönetimi değerlendirme kararı aldı.