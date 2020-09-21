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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz karar!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 08:51 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz karar!

Fenerbahçe'de teknik direktör yeni transferlerin ardından sürpriz bir karara imza attı. Bu akşam...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut kadro iskeletini büyük oranda oluşturdu. İşte Hatayspor maçı öncesi flaş kararı...

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Sezona Erol Bulut yönetiminde ve yepyeni bir kadroyla giren Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bugün 20.00'de ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

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İlk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda geriden gelerek mağlup eden ve sezona iyi giren Kanarya, ilk iç saha maçına çıkacak.

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Ülker Stadı'ndaki mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali saygın Ögel ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

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Sarı-lacivertliler, ilk hafta son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor engelini de aşarak 2 maçta 6 puana ulaşmayı hedefliyor.

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Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Hatayspor, karşısında yeni transferlerin ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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İlk maçta sonradan oyuna giren Enner Valencia ile Jose Sosa ve geçtiğimiz hafta takıma katılan Marcel Tisserand'ın ilk 11'de şans bulacağı ifade edildi.

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İlk maçta sonradan oyuna giren Enner Valencia ile Jose Sosa ve geçtiğimiz hafta takıma katılan Marcel Tisserand'ın ilk 11'de şans bulacağı ifade edildi.

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Sakatlığını atlatan Mert Hakan da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

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Tisserand'ın partneri olarak Serdar ile Lemos arasında kalan Erol Bulut'un, tercihini Serdar'dan yana kullanacağı belirtildi.

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İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

13FENERBAHÇE XI:
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FENERBAHÇE XI:

ALTAY GÖKHAN TISSERAND SERDAR CANER GUSTAVO M.HAKAN SOSA FERDi VALENCIA FREY

14HATAYSPOR XI:
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HATAYSPOR XI:

MUNIR YUSUF SANTOS POPOV MESUT AABID SACKEY SELIM GÖKHAN RIBEIRO DIOUF

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