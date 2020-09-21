Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz karar!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut kadro iskeletini büyük oranda oluşturdu. İşte Hatayspor maçı öncesi flaş kararı...Sezona Erol Bulut yönetiminde ve yepyeni bir kadroyla giren Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bugün 20.00'de ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.İlk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda geriden gelerek mağlup eden ve sezona iyi giren Kanarya, ilk iç saha maçına çıkacak. Ülker Stadı'ndaki mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali saygın Ögel ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.Sarı-lacivertliler, ilk hafta son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor engelini de aşarak 2 maçta 6 puana ulaşmayı hedefliyor.Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Hatayspor, karşısında yeni transferlerin ilk 11'de yer alması bekleniyor.İlk maçta sonradan oyuna giren Enner Valencia ile Jose Sosa ve geçtiğimiz hafta takıma katılan Marcel Tisserand'ın ilk 11'de şans bulacağı ifade edildi.İlk maçta sonradan oyuna giren Enner Valencia ile Jose Sosa ve geçtiğimiz hafta takıma katılan Marcel Tisserand'ın ilk 11'de şans bulacağı ifade edildi.Sakatlığını atlatan Mert Hakan da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.Tisserand'ın partneri olarak Serdar ile Lemos arasında kalan Erol Bulut'un, tercihini Serdar'dan yana kullanacağı belirtildi.İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;ALTAY GÖKHAN TISSERAND SERDAR CANER GUSTAVO M.HAKAN SOSA FERDi VALENCIA FREYMUNIR YUSUF SANTOS POPOV MESUT AABID SACKEY SELIM GÖKHAN RIBEIRO DIOUF