Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! "Brezilya'dan oyuncu bul"

"YENİ GELİR KAYNAKLARI OLUŞTURMAMIZ LAZIM" Fenerbahçe'nin zenginliğinde herkesin bir katkısı olduğunu aktaran Ali Koç, şöyle devam etti:



"FenerOl' kampanyası yaptık, çağrıda bulunduk milyonlar katıldı. Yeni bir çağrı için yola çıktık. Fenerbahçe dijitalleşiyor. Sadece Türkiye'de değil tüm spor kulüpleri arasında farklı bir pozisyonda olmak için yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Bunların bazıları lanse edildi bazıları ise edilecek. Biz bir gönüllü ordusu olarak çalışırsak Fenerbahçe bugün de yarın da bağımsız olur, her zaman ayakları üzerinde durabilir. İçeriği dijital dünyada arayan bir kitle geliyor. Yeni gelir kaynakları oluşturmamız lazım."