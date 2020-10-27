Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! "Brezilya'dan oyuncu bul"
Fenerbahçe'nin dijital projelerinin tanıtım toplantısında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu konuştu.
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TRANSFER SÖZLERİ
Ali Koç'un Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Alex de Souza gibi eski futbolcuların katılımıyla bir jübile maçı gerçekleştirmeyi düşündüklerini aktardığı buluşmada Belözoğlu'nun transfer sözleri damga vurdu.
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Fenerbahçe Kulübü, taraftar uygulaması "Mohikan"ın tanıtımını gerçekleştirdi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcu Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli ünlü isimler ile Zoom uygulaması üzerinden 1907 sarı-lacivertli taraftar katıldı.
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"EMEĞİ GEÇEN ÇOK İNSAN VAR"
Etkinlikte açıklamada bulunan ve taraftarların sorularını yanıtlayan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin "Mohikan" uygulaması sayesinde her daim Fenerbahçe'nin yanında olacağını dile getirdi.
Başkanlık sıfatının geçici, taraftar sıfatının ise kalıcı olduğunu vurgulayan Başkan Koç, "Bu yeniliğimizde kulüp içinden ve dışından emeği geçen çok insan var. Fenerbahçeli ünlüler burada. Meslekleri ne olursa olsun kalpleri Fenerbahçe ile atan her zaman destekleyen ve koşan insanlar var. Hepinize şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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"YENİ GELİR KAYNAKLARI OLUŞTURMAMIZ LAZIM"
Fenerbahçe'nin zenginliğinde herkesin bir katkısı olduğunu aktaran Ali Koç, şöyle devam etti:
"FenerOl' kampanyası yaptık, çağrıda bulunduk milyonlar katıldı. Yeni bir çağrı için yola çıktık. Fenerbahçe dijitalleşiyor. Sadece Türkiye'de değil tüm spor kulüpleri arasında farklı bir pozisyonda olmak için yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Bunların bazıları lanse edildi bazıları ise edilecek. Biz bir gönüllü ordusu olarak çalışırsak Fenerbahçe bugün de yarın da bağımsız olur, her zaman ayakları üzerinde durabilir. İçeriği dijital dünyada arayan bir kitle geliyor. Yeni gelir kaynakları oluşturmamız lazım."
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ALEX'Lİ JÜBİLE MAÇI
Ali Koç, bu yaz Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Alex de Souza gibi eski futbolcuların katılımıyla bir jübile maçı gerçekleştirmeyi düşündüklerini de aktardı.
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"VOLKAN DEMİREL'İN PENALTISINI UNUTAMADIM"
Galatasaray'ı 6-0 yendikleri maçı, en çok sesinin kısıldığı maç olarak ifade eden Ali Koç, Volkan Demirel'in Sevilla maçındaki penaltı kurtarışını da unutamadığı an olarak değerlendirdi.
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TERCÜMAN EMRE
Fenerbahçe camiasının eski sporcularının da internetten katılım gösterdiği etkinlikte, eski futbolcu Emre Belözoğlu bir süre sarı-lacivertlilerin eski basketbolcu Luigi Datome ve eski futbolcusu Fabio Luciano'ya tercümanlık yaptı.
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"BİZE SENİN GİBİ İYİ OYUNCULAR BUL!"
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin en önemli stoperlerinden biri olan Luciano'ya "Bize Brezilya'dan kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var" dedi.
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"AYNI TAKIMDA OYNAMAK HARİKA OLURDU"
Luciano'da sorulan soru üzerine Emre Belözoğlu'yla aynı takımda hiç oynamadığını belirtti ve "Seninle aynı takımda oynamak harika olurdu. Rakipler için çok zorluk çıkarırdık" dedi.