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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 20:41 | 

Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçında herkesi şaşırtan an! İzleyenler gözlerine inanamadı

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırladığı maçın ilk yarısında öyle bir an yaşandı ki, izleyenler gözlerine inanamadı.

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1BULUTTAN 2 DEĞİŞİKLİK
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BULUT'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta yer aldı. 

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Ömer Faruk Beyaz, Nazım Sangare, Filip Novak ve Kemal Ademi bulunuyor.

2GÖKHAN GÖNÜL 11E DÖNDÜ
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GÖKHAN GÖNÜL 11'E DÖNDÜ

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 5. haftasında Göztepe ile deplasmanda yaptıkları maçın ilk 11'inde görev verdiği Nazım Sangare'yi yedeğe çekti, Serdar Aziz ise 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.

Bulut, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

3THİAM, SERDAR VE FERDİ KADRODA YOK
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THİAM, SERDAR VE FERDİ KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

4PEROTTI HAZIR DEĞİL
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PEROTTI HAZIR DEĞİL

Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.

5SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN PANKARTLI MESAJ
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SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN PANKARTLI MESAJ

Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.

6TRABZONSPORDA 3 DEĞİŞİKLİK
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TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti.

İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

7LEMOS VE SOSANIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
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LEMOS VE SOSA'NIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI

Sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu Lemos ile Arjantinli orta sahası Jose Sosa'nın yaşadığı şanssızlık Trabzonspor'a golü getirdi.

8ONLAR ÇARPIŞTI ABOFE ATTI
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ONLAR ÇARPIŞTI ABOFE ATTI

Müsabakanın 23. dakikasında Lemos-Sosa ikilisi hava topuna birlikte çıkınca top, Benik Abofe'nin önünde kaldı ve Kongolu golcü ceza sahasına taşıdığı topu iyi bir vuruşla Altay'ın solundan ağlarla buluşturdu.

9ÇOK ÜZÜLDÜLER
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ÇOK ÜZÜLDÜLER

Hava topuna birlikte yükselerek çarpışan ve bordo mavili ekibin öne geçmesine sebebiyet veren Lemos-Sosa ikilisi golün ardından büyük üzüntü yaşadı. 

10KALE DİBİNDE KAÇTI
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KALE DİBİNDE KAÇTI

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısında 0-0 devam edilen bölümde net bir gol fırsatından yararlanamazken, izleyenler gözlerine inanamadı.

11CANER HARİKA ORTALADI
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CANER HARİKA ORTALADI

Sosa'nın pasında topla buluşan Caner Erkin, sol çaprazdan ceza sahasına iyi bir orta gönderdi.

12ÜÇÜ BİRDEN KAÇIRDI
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ÜÇÜ BİRDEN KAÇIRDI

Caner Erkin'in kale dibine gönderdiği ortaya sırasıyla Pelkas-Samatta-Valencia üçlüsü dokunamadı.

13
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Sarı lacivertli oyuncular Samatta ve Valencia kaçan golün ardından büyük şaşkınlık yaşarken, izleyenler gözlerine inanamadı.

14VALENCIA KENDİNİ AFFETTİRDİ
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VALENCIA KENDİNİ AFFETTİRDİ

Maçın ilk bölümünde net iki fırsattan yararlanamayan Valencia, ikinci yarıda attığı güzel golle takımının galibiyetinden önemli bir pay sahibi oldu.

15İKİ ŞANSIM OLDU...
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"İKİ ŞANSIM OLDU..."

Enner Valencia maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İlk yarıda da 2 tane şansım oldu ama değerlendiremedim. İkinci yarıda golü buldum. Takım olarak 3 puanı aldık. Zor olacağını biliyordum, zor bir rakipti. Golü attığım ve kazandığımız için çok mutluyum. İkinci yarı takım olarak iyi bir geri dönüş yaptık." diye konuştu.

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