Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçında herkesi şaşırtan an! İzleyenler gözlerine inanamadı

"İKİ ŞANSIM OLDU..." Enner Valencia maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İlk yarıda da 2 tane şansım oldu ama değerlendiremedim. İkinci yarıda golü buldum. Takım olarak 3 puanı aldık. Zor olacağını biliyordum, zor bir rakipti. Golü attığım ve kazandığımız için çok mutluyum. İkinci yarı takım olarak iyi bir geri dönüş yaptık." diye konuştu.