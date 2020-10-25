Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçında herkesi şaşırtan an! İzleyenler gözlerine inanamadı
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırladığı maçın ilk yarısında öyle bir an yaşandı ki, izleyenler gözlerine inanamadı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BULUT'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta yer aldı.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Ömer Faruk Beyaz, Nazım Sangare, Filip Novak ve Kemal Ademi bulunuyor.
2
Abone Ol
GÖKHAN GÖNÜL 11'E DÖNDÜ
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 5. haftasında Göztepe ile deplasmanda yaptıkları maçın ilk 11'inde görev verdiği Nazım Sangare'yi yedeğe çekti, Serdar Aziz ise 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.
Bulut, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ü ilk 11'de sahaya sürdü.
3
Abone Ol
THİAM, SERDAR VE FERDİ KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.
Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.
4
Abone Ol
PEROTTI HAZIR DEĞİL
Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.
5
Abone Ol
SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN PANKARTLI MESAJ
Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.
6
Abone Ol
TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti.
İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.
7
Abone Ol
LEMOS VE SOSA'NIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
Sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu Lemos ile Arjantinli orta sahası Jose Sosa'nın yaşadığı şanssızlık Trabzonspor'a golü getirdi.
8
Abone Ol
ONLAR ÇARPIŞTI ABOFE ATTI
Müsabakanın 23. dakikasında Lemos-Sosa ikilisi hava topuna birlikte çıkınca top, Benik Abofe'nin önünde kaldı ve Kongolu golcü ceza sahasına taşıdığı topu iyi bir vuruşla Altay'ın solundan ağlarla buluşturdu.
9
Abone Ol
ÇOK ÜZÜLDÜLER
Hava topuna birlikte yükselerek çarpışan ve bordo mavili ekibin öne geçmesine sebebiyet veren Lemos-Sosa ikilisi golün ardından büyük üzüntü yaşadı.
10
Abone Ol
KALE DİBİNDE KAÇTI
Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısında 0-0 devam edilen bölümde net bir gol fırsatından yararlanamazken, izleyenler gözlerine inanamadı.
11
Abone Ol
CANER HARİKA ORTALADI
Sosa'nın pasında topla buluşan Caner Erkin, sol çaprazdan ceza sahasına iyi bir orta gönderdi.
12
Abone Ol
ÜÇÜ BİRDEN KAÇIRDI
Caner Erkin'in kale dibine gönderdiği ortaya sırasıyla Pelkas-Samatta-Valencia üçlüsü dokunamadı.
13
Abone Ol
Sarı lacivertli oyuncular Samatta ve Valencia kaçan golün ardından büyük şaşkınlık yaşarken, izleyenler gözlerine inanamadı.
14
Abone Ol
VALENCIA KENDİNİ AFFETTİRDİ
Maçın ilk bölümünde net iki fırsattan yararlanamayan Valencia, ikinci yarıda attığı güzel golle takımının galibiyetinden önemli bir pay sahibi oldu.
15
Abone Ol
"İKİ ŞANSIM OLDU..."
Enner Valencia maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İlk yarıda da 2 tane şansım oldu ama değerlendiremedim. İkinci yarıda golü buldum. Takım olarak 3 puanı aldık. Zor olacağını biliyordum, zor bir rakipti. Golü attığım ve kazandığımız için çok mutluyum. İkinci yarı takım olarak iyi bir geri dönüş yaptık." diye konuştu.