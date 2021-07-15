Fenerbahçe'nin Csikszereda ile karşılaştığı maçta dikkat çeken görüntü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile karşılaşırken mücadelede Rumen takımının fizyoterapisti dikkat çekti.
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Düzce bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki sahada oynanan karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sedat Etik ve Mücahit Adem Çelebi hakem üçlüsü yönetti.
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Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli ekip sahaya; Berke Özer, Lemos, Sadık Çiftpınar, Caulker, Nazım Sangare, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Ademi ve Thiam ilk 11'iyle çıktı.
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SADECE BERKE 90 DAKİKA OYNADI
Fenerbahçe'de ikinci yarıda ise bu futbolcuların yerine oyuna Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner Erkin, Mesut Özil, Samatta ve Serdar Dursun girdi. Sarı-lacivertlilerde sadece Berke Özer 90 dakika forma giydi.
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GALİBİYET İKİ GOLLE GELDİ
Müsabakanın 26. dakikasında Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, 67. dakikada Serdar Aziz'in fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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PEREİRA 3-4-3 TERCİH ETTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk hazırlık maçında 3-4-3 sistemini kullandı. Portekizli teknik adam, her iki devrede iki farklı takımı da bu sistemle sahaya sürdü.
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TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki ilk hazırlık maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki karşılaşma sırasında takımı tezahüratlarıyla destekleyen taraftarlar, maçın sonuna kadar buradan ayrılmadı.
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TAKIMI YAKINDA İZLEYEBİLMEK İÇİN ÇAĞRI...
Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi, yaylaya giden yolda yoğun trafik oluşturdu. Öte yandan taraftarlar, sahaya daha yakın bir yerden karşılaşmayı izlemek için yönetime çağrıda bulundu.
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RUMEN TAKIMININ KADIN FİZYOTERAPİST DİKKAT ÇEKTİ
Sarı lacivertlilerle hazırlık mücadelesinde karşılaşan Csikszereda'nın kadın fizyoterapisti maç boyunca Rumen takımının oyuncularıyla yakından ilgilendi.
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MAÇ BOYUNCA DURMADI
Karşılaşma boyuncu özveriyle çalışan ve Rumen takımının oyuncularını yakından takip eden fizyoterapist, aktif görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.