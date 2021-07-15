Fenerbahçe'nin Csikszereda ile karşılaştığı maçta dikkat çeken görüntü

SADECE BERKE 90 DAKİKA OYNADI Fenerbahçe'de ikinci yarıda ise bu futbolcuların yerine oyuna Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner Erkin, Mesut Özil, Samatta ve Serdar Dursun girdi. Sarı-lacivertlilerde sadece Berke Özer 90 dakika forma giydi.