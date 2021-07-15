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Spor Arena
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 20:21 | 

Fenerbahçe'nin Csikszereda ile karşılaştığı maçta dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile karşılaşırken mücadelede Rumen takımının fizyoterapisti dikkat çekti.

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Düzce bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki sahada oynanan karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sedat Etik ve Mücahit Adem Çelebi hakem üçlüsü yönetti.

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Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli ekip sahaya; Berke Özer, Lemos, Sadık Çiftpınar, Caulker, Nazım Sangare, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Ademi ve Thiam ilk 11'iyle çıktı.

3SADECE BERKE 90 DAKİKA OYNADI

SADECE BERKE 90 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe'de ikinci yarıda ise bu futbolcuların yerine oyuna Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner Erkin, Mesut Özil, Samatta ve Serdar Dursun girdi. Sarı-lacivertlilerde sadece Berke Özer 90 dakika forma giydi.

4GALİBİYET İKİ GOLLE GELDİ

GALİBİYET İKİ GOLLE GELDİ

Müsabakanın 26. dakikasında Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, 67. dakikada Serdar Aziz'in fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.

5PEREİRA 3-4-3 TERCİH ETTİ

PEREİRA 3-4-3 TERCİH ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk hazırlık maçında 3-4-3 sistemini kullandı. Portekizli teknik adam, her iki devrede iki farklı takımı da bu sistemle sahaya sürdü.

6TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki ilk hazırlık maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki karşılaşma sırasında takımı tezahüratlarıyla destekleyen taraftarlar, maçın sonuna kadar buradan ayrılmadı.

7TAKIMI YAKINDA İZLEYEBİLMEK İÇİN ÇAĞRI...

TAKIMI YAKINDA İZLEYEBİLMEK İÇİN ÇAĞRI...

Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi, yaylaya giden yolda yoğun trafik oluşturdu. Öte yandan taraftarlar, sahaya daha yakın bir yerden karşılaşmayı izlemek için yönetime çağrıda bulundu.

8RUMEN TAKIMININ KADIN FİZYOTERAPİST DİKKAT ÇEKTİ

RUMEN TAKIMININ KADIN FİZYOTERAPİST DİKKAT ÇEKTİ

Sarı lacivertlilerle hazırlık mücadelesinde karşılaşan Csikszereda'nın kadın fizyoterapisti maç boyunca Rumen takımının oyuncularıyla yakından ilgilendi.

9MAÇ BOYUNCA DURMADI

MAÇ BOYUNCA DURMADI

Karşılaşma boyuncu özveriyle çalışan ve Rumen takımının oyuncularını yakından takip eden fizyoterapist, aktif görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

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İşte mücadeleden objektiflere yansıyanlar...

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