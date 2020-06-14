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GeriFutbol Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile Survivor Ardahan'ın şaşırtan ortak özelliği ortaya çıktı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 01:50,

Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile Survivor Ardahan'ın şaşırtan ortak özelliği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile Survivor'da yarışan Ardahan arasındaki ilginç benzerlik ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, Kayserispor maçında attığı galibiyet golüyle gündem olmuştu.

2İŞ DİSİPLİNİ VE DÜNYAYA BAKIŞI...
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İŞ DİSİPLİNİ VE DÜNYAYA BAKIŞI...

Hem Brezilya hem Almanya pasaportu bulunan Gustavo’nun futbolculuğu, iş disiplini ve dünyaya bakışı da bu iki ülkenin tam bir kombinasyonu niteliğinde.

3KRUSEDEN DAHA ALMAN
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KRUSE'DEN DAHA ALMAN

Ciddiyetiyle hayranlık yaratan Gustavo için çalışanlar “Kruse’den bile daha Alman” yorumu yapıyorlar.

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Kayseri’ye attığı enfes golle takımı adeta ipten ayırken bir kez daha gönülleri fethetti.

5PAPİ DİYE BAĞIRIYORLAR
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'PAPİ' DİYE BAĞIRIYORLAR

Taraftardan yoksun maçta sahada konuşulan her şey net biçimde duyulurken attığı golden sonra kulübeye koşan Gustavo’ya yetişmeye çalışan arkadaşları ‘Papi’ diye bağırıyordu.

6ANLAMI: BABUŞ
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ANLAMI: BABUŞ

Kulübün tercümanlarına sorduğumuzda Papi’nin oyuncular arasında ‘Babuş’ anlamında kullanıldığını öğrendik.

7SURVİVOR ARDAHANI HATIRLATTI
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SURVİVOR ARDAHAN'I HATIRLATTI

Luiz Gustavo'nun lakabının 'Babuş' olması, Survivor'da yarışan Ardahan'ı hatırlattı.

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Survivor'ın sevilen yarışmacısı Ardahan da etrafındakilere 'Babuş' şeklinde seslenmesi dikkat çekmişti.

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