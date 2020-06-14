Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile Survivor Ardahan'ın şaşırtan ortak özelliği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, Kayserispor maçında attığı galibiyet golüyle gündem olmuştu.Hem Brezilya hem Almanya pasaportu bulunan Gustavo’nun futbolculuğu, iş disiplini ve dünyaya bakışı da bu iki ülkenin tam bir kombinasyonu niteliğinde.Ciddiyetiyle hayranlık yaratan Gustavo için çalışanlar “Kruse’den bile daha Alman” yorumu yapıyorlar.Kayseri’ye attığı enfes golle takımı adeta ipten ayırken bir kez daha gönülleri fethetti.Taraftardan yoksun maçta sahada konuşulan her şey net biçimde duyulurken attığı golden sonra kulübeye koşan Gustavo’ya yetişmeye çalışan arkadaşları ‘Papi’ diye bağırıyordu.Kulübün tercümanlarına sorduğumuzda Papi’nin oyuncular arasında ‘Babuş’ anlamında kullanıldığını öğrendik.Luiz Gustavo'nun lakabının 'Babuş' olması, Survivor'da yarışan Ardahan'ı hatırlattı.Survivor'ın sevilen yarışmacısı Ardahan da etrafındakilere 'Babuş' şeklinde seslenmesi dikkat çekmişti.