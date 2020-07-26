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GeriFutbol Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu yorumu! 'Kulübün işini zorlaştırır...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 08:08,

Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu yorumu! 'Kulübün işini zorlaştırır...'

Hürriyet gazetesi yazarlarından İlker Yasin ve Uğur Meleke, Süper Lig'in son haftasında oynanan maçları değerlendirdiler.

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İlker Yasin ve Uğur Meleke, Süper Lig'de son hafta maçlarının ardından değerlendirmelerde bulundular.

2İlker Yasin: Lig pandemi sonrasında şükür bitti
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İlker Yasin: 'Lig pandemi sonrasında şükür bitti'

Çok büyük riskti pandemi sonrası lige dönmek. Doğrusu ben karşıydım. Söylenen ve görünen ekonomik ihtiyaçların insan sağlığına tercih edildiğiydi. Uygulanan protokollerle Kovid sahaya pek yansımadı ama futbolcuları yüzde 60 psikolojik olarak etkiledi.

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Beşiktaş’ın Sergen’le yaptığı finiş ve üçüncü sıraya çıkması, G.Saray ve F.Bahçe’nin ilk beşin altında kalması ve Başakşehir’in şampiyonluğa ulaşması ligin sürpriz sonuçlarındandı.

4ÖLÜ TOPRAĞI KALKMALI
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ÖLÜ TOPRAĞI KALKMALI

Ligin son haftasında şampiyonluğu garantileyen Başakşehir’in 19 puan gerisinde evinde, kümede kalma hesabını hakemlerin bitiş düdüğüyle yapacak Rize önüne çıkan F.Bahçe için söylenecek tek şey Beverly Sills’in dediği gibi “Gidilmesi gereken hiçbir yolun kestirmesi yoktur.” F.Bahçe üstünde bu ölü toprağı kalkmalı, yapılan yanlışların muhasebesi çıkarılmalı, ince elenip sık dokunulmalı, F.Bahçe taraftarına ve tarihine layık bir takım ortaya çıkarılmalıdır. “Kaybolmazsak asla yeni bir yol bulamayız” diyen ünlü tiyatro yönetmeni Little Woon’un dediği doğrudur. F.Bahçe iki yıldır kaybolmuştur ve yeni bir yol bulması şarttır.

5STANDARDIN ÇOK ÜSTÜNDE
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STANDARDIN ÇOK ÜSTÜNDE

Emre Belözoğlu’nun 40 yaşında futbol performansıyla dün akşam yaptığı paslar, yarattığı penaltı ve gol vuruşu takımın standardının çok üzerinde.

6AMA F.BAHÇENİN YENİ YOLUNU ZORLAŞTIRIR
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'AMA F.BAHÇE'NİN YENİ YOLUNU ZORLAŞTIRIR'

Ama kişilik yapısı ve öfke kontrolündeki sıkıntısıyla F.Bahçe’nin yönetici kadrosunda olması kulübün bulacağı yeni yolu zorlaştırır. Yetenek işe yarar ama hırs kadar ileri götürmez. Emre, futbolculuktaki hünerleri hem de kontrolde zaman zaman zorlandığı hırsıyla zirve yaptı. Ve dünkü maçta futbol kariyerini noktalarken 7 eksikle sahaya çıkan F.Bahçe’nin yine en arzulu ismiydi. Bir maç sonrasında “Futbolcularınız yorgun mu?” diye sorulduğunda, “Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz Euro ile eve dönen baba yorgun olur. Biz değil” diyen Mourinho’nun felsefesi artık pandemi sonrasında Türk futbolcusunun hep ezberinde olmalı.

7ÇAYKUR RİZE ÇOK KAÇIRDI
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ÇAYKUR RİZE ÇOK KAÇIRDI

Maça puan arzusuyla başlayan Çaykur Rize çok gol kaçırdı. Kaleci Harun kurtarışlarıyla başarılıydı. Fenerbahçe ligi galibiyetle bitirmek istiyordu ve Malatya ile Kayseri’den gelen sonuçla rahatlayan Çaykur Rizespor önünde hedefine kolay ulaştı.

8LİG İYİ Kİ BİTTİ
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'LİG İYİ Kİ BİTTİ'

VAR, hakem hataları, pandemi, siyasi kollamalar vs. derken bir lig öyle veya böyle bitti. İyi ki bitti. Kazananları Avrupa bileti alanları tebrik eder, küme düşenleri eski yerlerine tekrar bekleriz.

9Uğur Meleke: 8 maçın 7sinde aynı sorun var
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Uğur Meleke: '8 maçın 7'sinde aynı sorun var'

Cuma-cumartesi seansında Süper Lig’de toplam 16 takım çıktı sahaya. 9’u hedefli, 7’si hedefsiz. Oynanan sekiz maçın yedisinde en az bir hedefsiz takım vardı sahada.

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Bu da şüphesiz ki ligin tadını azaltan bir şey. Üstelik haftalardır böyle bu durum. Süper Lig yayın havuzunda şu anda bir galibiyetin ödülü 2,8 milyon lira... Bir beraberliğinse 1,4 milyon... Oysa, daha önce de değindiğim gibi beraberliğin ödülü galibiyetin yarısı değil, 3’te 1’i olmalı. Yani bir beraberlik, 930 bin lira etmeli...

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Eğer gelecek sezon havuzda bu ufak rötuş yapılırsa ortaya yaklaşık 80 milyonluk yeni bir kaynak çıkıyor. Bu kaynak da ‘sıralama bonusu’ olarak dağıtılmalı. Şu anda sadece ilk 6’ya verilen sıralama bonusu, ilk 15’e genişletilmeli. Böylece son haftalarda hedefsiz takımlara taze bir maddi hedef koyma şansınız doğar bu uygulamayla. Hem İngiltere’de, hem de İspanya’da halen uygulanan model bu.

12ARZULU OLAN FARK YARATTI
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ARZULU OLAN FARK YARATTI

Dün İzmir’de de bir hedefli, bir hedefsiz vardı sahada. Aslında pandemi sonrası her iki takımda da gerileme yaşandı, her iki hoca da gözü parlayan oyuncuyu bulmakta güçlük çekti. İlhan Palut bu anlamda dün biraz daha şanslıydı, az dakika alan oyuncularının coşkusu yüksekti. Geçen hafta çok kötü bir futbol ortaya koyan Atınç dün muhteşemdi mesela. Murat’la Yalçın da iyi değerlendirdiler dünkü fırsatı. Rıza Çalımbay’sa sahadaki bıkkın modu değiştirmek için sürekli aradı, sürekli denedi. Devrede çift santrfora döndü, Erdoğan’ı sağ beke kaydırdı, Emre’nin yerini değiştirdi. Sürekli denedi Rıza Hoca. Son bölümde Skuletic ve Fernando’yla kıpırdanma yakaladıysa da, puan kazanmaya yetmedi bu çeyrek arzu...

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Bu sezon üç perdeli oynanan ligin son perdesindeki temel faktör de buydu zaten: Arzulu olan fark yarattı genelde.

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