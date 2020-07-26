Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu yorumu! 'Kulübün işini zorlaştırır...'

ARZULU OLAN FARK YARATTI Dün İzmir’de de bir hedefli, bir hedefsiz vardı sahada. Aslında pandemi sonrası her iki takımda da gerileme yaşandı, her iki hoca da gözü parlayan oyuncuyu bulmakta güçlük çekti. İlhan Palut bu anlamda dün biraz daha şanslıydı, az dakika alan oyuncularının coşkusu yüksekti. Geçen hafta çok kötü bir futbol ortaya koyan Atınç dün muhteşemdi mesela. Murat’la Yalçın da iyi değerlendirdiler dünkü fırsatı. Rıza Çalımbay’sa sahadaki bıkkın modu değiştirmek için sürekli aradı, sürekli denedi. Devrede çift santrfora döndü, Erdoğan’ı sağ beke kaydırdı, Emre’nin yerini değiştirdi. Sürekli denedi Rıza Hoca. Son bölümde Skuletic ve Fernando’yla kıpırdanma yakaladıysa da, puan kazanmaya yetmedi bu çeyrek arzu...