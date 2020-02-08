Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ilginç anlar! Salondaki herkes şok oldu

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Divan Kurulu'na, üyelerden Veysel Orhan'ın Alanyaspor maçı için yaptığı çağrı damgasını vurdu.Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Veysel Orhan yaptığı hareketlerle herkesi şaşırttı.Kulüpte aktif görev almak istediğini söylerken salondaki üyeleri korkutan bir hareket de yaptı.Konuşması sırasında yerleri yumruklayan üyelerden Veysel Orhan, Aytemiz Alanyaspor maçı için çağrıda bulunduFenerbahçe üyesi Veysel Orhan: Şu Alanyaspor maçını alacağız! Kalkın, canlı olun biraz. şeklinde konuştu.Veysel Orhan'ın yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.Ayrıca Veysel Orhan konuşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanına gitti ve öperek sevgisini gösterdi.Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.