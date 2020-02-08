MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe Divan Kurulu'nda ilginç anlar! Salondaki herkes şok oldu
GeriFutbol Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ilginç anlar! Salondaki herkes şok oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 16:13, /

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ilginç anlar! Salondaki herkes şok oldu

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda Veysel Orhan'ın yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Divan Kurulu'na, üyelerden Veysel Orhan'ın Alanyaspor maçı için yaptığı çağrı damgasını vurdu.

2

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Veysel Orhan yaptığı hareketlerle herkesi şaşırttı.

3

Kulüpte aktif görev almak istediğini söylerken salondaki üyeleri korkutan bir hareket de yaptı.

4

Konuşması sırasında yerleri yumruklayan üyelerden Veysel Orhan, Aytemiz Alanyaspor maçı için çağrıda bulundu

5

Fenerbahçe üyesi Veysel Orhan: "Şu Alanyaspor maçını alacağız! Kalkın, canlı olun biraz." şeklinde konuştu.

6
7

Veysel Orhan'ın yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

8

Ayrıca Veysel Orhan konuşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanına gitti ve öperek sevgisini gösterdi.

9

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi