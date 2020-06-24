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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 14:08,

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken kare

Volkan Demirel ve Ozan Tufan...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, sarı-lacivertli futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

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Volkan Demirel'in Ozan Tufan'la yakından ilgilenmesi dikkat çekti.

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Takım ardından sahaya geçti.

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Sahada ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular pas çalışması yaptı.

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İdman, 3 grup halinde gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

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Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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