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GeriFutbol Diego Lugano'dan olay Aziz Yıldırım anısı! "Her şeyi tekmeleyip bizi kovdu..."
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Futbol
Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 19:39,

Diego Lugano'dan olay Aziz Yıldırım anısı! "Her şeyi tekmeleyip bizi kovdu..."

Bir dönem sarı lacivertli formayı giyen ve büyük başarılara imza atan Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, Fenerbahçe yılları ve eski başkan Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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1

Brezilya'nın Sao Paulo kulübünden 2006 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2011 yılına kadar aralıksız forma giyen Uruguaylı savunmacı bu yıllarda büyük başarılar kazandı.

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Fenerbahçe'yle olan 5 yıllık serüveninde 2 lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Lugano, kulüpteki anılarını anlattı.

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'la da arasında geçen bir anıyı paylaşan Lugano'nun açıklamaları şöyle:

4TÜRKLER BİZE BENZİYOR

"TÜRKLER BİZE BENZİYOR"

"Türkiye'de yaşadıklarımı anlatırsam 10 tane kitap çıkarmam gerekiyor. Türkler, Uruguaylılara çok benziyor, bir anda yükseliyorlar ama insanlara karşı çok sıcaklar."

5ÇOK İYİ BİR TAKIMDIK

"ÇOK İYİ BİR TAKIMDIK"

"Kaptanımız Ümit Özat vardı. Brezilyalı Alex de Souza ve ben takımdaydık. Çok iyi bir takımımız vardı."

6BÖYLE BİR BASKI HİSSETMEDİM

"BÖYLE BİR BASKI HİSSETMEDİM"

"Fenerbahçe 100. yılını kutluyordu ve mutlaka şampiyon olmalıydık. Ben hayatımda böyle bir baskı hissetmedim."

7KAPTAN 5 AYDIR MAAŞ ALAMADIKLARINI SÖYLEDİ

"KAPTAN 5 AYDIR MAAŞ ALAMADIKLARINI SÖYLEDİ"

"Bir gün kaptan bana 5 aydır maaş alamadıklarını söyledi. Tercümana Aziz Yıldırım ile görüşmek istediğimizi söyledik. Ofisine gittik, Aziz Yıldırım el kol hareketleriyle bir şey anlatmaya çalışıyordu."

8ÇOK SİNİRLİYDİ

"ÇOK SİNİRLİYDİ"

"Dediklerinden hiçbir şey anlamıyordum, sadece beden dilinden çok sinirli olduğu anlaşılıyordu. Hakaret eder gibi konuşuyordu, ama anlamıyordum."

9BİZİ KOVDU...

"BİZİ KOVDU..."

"Çok sinirliydi, her şeyi tekmeledi, bizi de kovdu. Tercümana ne dediğini sorduk, çevirmek istemedi."

10KAPTANA GİTTİM...

"KAPTANA GİTTİM..."

"Ertesi gün kaptana gittim, bizim onu da savunmak istediğimizi söyledim, herkesi savunmak istediğimizi belirttim. Bana, 'Senin benim hakkımı korumanı mı istedim' dedi."

11BAŞKANIN İSTEDİĞİNİ YAPMAYA HAKKI VARDI

"BAŞKANIN İSTEDİĞİNİ YAPMAYA HAKKI VARDI"

"'İstediysem, özür dilerim' dedi. Benim tek başıma bu durumu yarattığımı söyledi. Çok başka bir kültür olduğunu söyledi. Orada başkanın istediğini yapma hakkı vardı."

12EŞCİNSEL BİR TAKIM ARKADAŞIM VARDI

"EŞCİNSEL BİR TAKIM ARKADAŞIM VARDI"

"Bir dönem eşcinsel bir takım arkadaşım oldu. Başlangıçta bu çok tartışılan bir konuydu ancak önemli olan ne kadar verilimli, ne kadar iyi bir insan olduğun ve işini iyi yapıp, kimseye zarar vermediğin. Gerisi önemli değil."

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