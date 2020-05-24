Acun Ilıcalı'dan Aycan Yanaç'a Survivor'da Fenerbahçe müjdesi!
Survivor'da futbol maçı büyük heyecana sahne oldu. Maç başında Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç için sürpriz bir açıklama yaptı.
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Survivor'ın 86. bölümününde futbol maçı yine nefesleri kesti.
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Survivor 2020 yarışmacıları ile Acun Medya ekibi arasında çekişmeli bir futbol maçı ekranlara geldi.
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AYCAN'DAN MAÇ ÖNCESİ MESAJ
Survivor'da oynana ilk futbol maçının ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında olan milli futbolcu Ayvan Yanaç, maç öncesinde iddialı bir mesaj vererek 'Sahada iyi durun ki sarsılmayın' dedi.
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SERCAN YILDIRIM: ŞOV YAPACAĞIZ
Sercan Yıldırım ise ''Şov yapacağız, öyle söyliyeyim. Esat abiyle çarpışmayı düşünüyorum biraz.'' şeklinde rakiplerine mesaj verdi.
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ACUN MEDYA EKİBİ KAZANDI
Ancak Acun Medya ekibi, 13-10'luk skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.
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SAKATLIK GEÇİRDİ AMA...
Bir pozisyonda Aycan, Acun Ilıcalı'yı düşürürken Acun Ilıcalı'nın uzun süre yerden kalkamadı. Ciddi bir sakatlık yaşamayan Acun Ilıcalı, maça devam ettiği ve galibiyette büyük rol oynadı.
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Survivor’da daha önce karşılaşan iki takım arasındaki ilk maçı Acun Medya ekibi 10’a 9 kazanmıştı.
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ACUN ILICALI'DAN AYCAN'A MÜJDE
Daha önce Fenerbahçe taraftarı olduğunu açıklayan Aycan Yanaç'a ise müjde Acun Ilıcalı'dan geldi.
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Acun Ilıcalı, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullandı.