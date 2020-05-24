Acun Ilıcalı'dan Aycan Yanaç'a Survivor'da Fenerbahçe müjdesi!

AYCAN'DAN MAÇ ÖNCESİ MESAJ Survivor'da oynana ilk futbol maçının ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında olan milli futbolcu Ayvan Yanaç, maç öncesinde iddialı bir mesaj vererek 'Sahada iyi durun ki sarsılmayın' dedi.