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Galatasaraylı Zaniolo'ya anne koruması!

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#Galatasaray#Zaniolo#İtalya
Galatasaraylı Zanioloya anne koruması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Corriere dello Sport’ta yer alan karelere “Sizin görmek istediğiniz” diye tepki gösteren Francesca, Nicolo Zaniolo’nun takım arkadaşlarıyla birlikte gülerken çekilen fotoğraflarını “Gerçekte olan” mesajı ile paylaştı.

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Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili ülkesinde çıkan haberlere annesi sert tepki gösterdi. Corriere dello Sport, yıldız futbolcunun Türkiye’de beklediği değeri görmediğini hatta antrenmanda takım arkadaşları tarafından dışlandığını öne sürdü.

İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Annesi Francesco Costa, Corriere dello Sport’ta yer alan, oğlunun takım arkadaşlarının arkasında kaldığı fotoğraf ile birlikte Zaniolo’nun futbolcu arkadaşlarıyla gülerken fotoğrafını paylaştı. Costa gazetedeki kupürle ilgili olarak “Sizin görmek istediğiniz” yazarken Zaniolo’nun arkadaşları ile gülerken çekilen fotoğraflarına ise “Gerçekte olan” diye yorum yaptı.

BAFETIMBI GOMIS İLE KOMŞU

Corriere dello Sport, Nicolo Zaniolo’nun dışlandığını iddia etse de gerçek aslında hiç de öyle değil. Zorlu Center’da yaşayan İtalyan futbolcunun dairesi Bafetimbi Gomis ile yan yana. Bunun yanı sıra uzun yıllar İtalya’da forma giyen Mauro İcardi sık sık takım arkadaşını akşam yemeklerine davet ediyor.

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SERGIO OLIVEIRA İLE VAKİT GEÇİRİYOR

Aynı zamanda geçen yıl Roma’da birlikte oynayan Sergio Oliveira da Nicolo Zaniolo’nun antrenmanlar dışında sıklıkla vakit geçirdiği isimlerden biri.

NICOLO, İSTANBUL'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLU

Nicolo Zaniolo’nun Milan’a transferi ile ilgili haberler İtalyan basınında geniş yer bulurken babası Igor Zaniolo oğlunun durumuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Baba Zaniolo, “Nicolo, Galatasaray’da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için aldılar. Bu yıl kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak” derken Milan iddiaları için ise şunları söyledi: “Birçok transfer söylentisi var ama Nicolo’nun belli bir fiyatı var. Ayrıca, İstanbul’da çok mutlu.” Zaniolo, sarı kırmızılarda çıktığı 9 lig maçında 3 gol attı.

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#Galatasaray#Zaniolo#İtalya

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