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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 17:04

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF'nin açıkladığı programa göre ligde oynanacak diğer maçlar 3 Haziran Cumartesi gerçekleşecek.

Bu hafta oynanacak sonuçlara göre belki de şampiyonluğu tayin edecek olan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması ise 4 Haziran Pazar, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

ŞAMPiYONLUK YARIŞINDA 3 iHTiMAL VAR 

Galatasaray: 5 puanlık bir avantaja sahip olan sarı kırmızılılar 30 Mayıs’ta Ankaragücü’nü yenerse 23. şampiyonluğu ilan edecek. 

Fenerbahçe: Sarı lacivertli takımın şampiyonluk umudunu sürdürmesi lider Galatasaray’ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesine bağlı.

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1- Galatasaray, Ankaragücü ile berabere kalırsa, önce Antalyaspor’u mağlup etmek zorunda olan Fenerbahçe’nin sonra Nef Stadı’ndaki derbiyi en az 4 farkla kazanması gerekecek.

Eğer Galatasaray, Ankaragücü’ne mağlup olursa, Fenerbahçe önce Antalyaspor’u, sonra ezeli rakibini devirirse şampiyon olacak.

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