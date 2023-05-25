Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Haberin Devamı

Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF'nin açıkladığı programa göre ligde oynanacak diğer maçlar 3 Haziran Cumartesi gerçekleşecek.



Bu hafta oynanacak sonuçlara göre belki de şampiyonluğu tayin edecek olan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması ise 4 Haziran Pazar, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Gözden Kaçmasın Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi açıklandı Haberi görüntüle

ŞAMPiYONLUK YARIŞINDA 3 iHTiMAL VAR

Galatasaray: 5 puanlık bir avantaja sahip olan sarı kırmızılılar 30 Mayıs’ta Ankaragücü’nü yenerse 23. şampiyonluğu ilan edecek.

Fenerbahçe: Sarı lacivertli takımın şampiyonluk umudunu sürdürmesi lider Galatasaray’ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesine bağlı.

Haberin Devamı

1- Galatasaray, Ankaragücü ile berabere kalırsa, önce Antalyaspor’u mağlup etmek zorunda olan Fenerbahçe’nin sonra Nef Stadı’ndaki derbiyi en az 4 farkla kazanması gerekecek.

Eğer Galatasaray, Ankaragücü’ne mağlup olursa, Fenerbahçe önce Antalyaspor’u, sonra ezeli rakibini devirirse şampiyon olacak.