Galatasaraylı yıldız Nicolo Zaniolo'dan Juventus'a şartlı evet! "Çok isterim ancak..."

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Galatasaray ve yeniden çağrıldığı İtalya Milli Takımı’nda dikkatleri yeniden üzerine çeken Nicolo Zaniolo, Torino ekibi Juventus'un radarına girdi.

G.SARAY 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Yıldız orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Juventus, Galatasaray'ın kapsını aşındırmaya devam ederken sarı kırmızılıların 35 milyon Euro'dan aşağı inmeye niyeti yok.

JUVE 20 ARTI FUTBOLCU TEKLİFİYLE GELDİ

Sarı kırmızılılara20 milyon Euro artı McKennie ya da Kean teklifini sunan İtalyan ekibi bir kez daha olumsuz yanıt alırken Nicolo Zaniolo transferine ilişkin konuştu.

ŞARTLI EVET DEDİ

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Galatasaray'daki geleceğiyle alakalı önemli açıklamalar yaptı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Nicolo Zaniolo, bir Juventus taraftarı olduğunu ancak anlaşmanın iki takım için de olumlu olması durumunda Torino ekibinde oynamak istediğini belirtti.

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"GALATASARAY'DA KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM"

İki taraf için de uygun şartların oluşması durumunda Torino ekibinde oynayabileceğini kaydeden Zaniolo, "İstanbul'da kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Juventus Devler Ligi'nde olmasa da Juventus'tur. Galatasaray'da kendimi harika hissediyorum. Her türlü çözüme açığım. Her zaman bir Juventus taraftarı oldum. Çok iyi bir kulüp, orada oynamayı çok isterim. İki taraf için iyi şartlar varsa mükemmel olur. Aksi takdirde kendimi çok iyi hissettiğim Galatasaray'da kalacağım." dedi.

"İDOLÜM POGBA"

Idolünün Fransız yıldız Paul Pogba olduğunu söyleyen İtalyan yıldız, "Çocukken hep Juventus'u desteklerdim ve idolüm de Pogba'ydı." diye konuştu.

Juve'de forma giyen Moise Kean'le ilgili konuşan Nicolo Zaniolo, "Moise Kean benim çocukluk arkadaşım. Çok güçlü ama hafife alınan bir forvet. Birçok insan onu tanımıyor ve sebepsiz yere yargılıyorlar. Onunla Galatasaray'da veya Juventus'ta birlikte oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİK AMA BENİ SEVDİĞİNE EMİNİM"

Roma'daki kariyeri hakkında konuşan Zaniolo, "Roma hayatımda önemli bir yere sahip. Tüm taraftarlara sonsuza kadar minnettar kalacağım. Mourinho ile hiç görüşmedik ama beni sevdiğine eminim. Sergio Oliveira'ya hep beni sorar. Ona her zaman minnettar kalacağım." açıklamasını yaptı.

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"TRANSFER ŞU AN İÇİN ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL"

Çıkan iddialar hakkında DAZN'a konuşan Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli ise, "Nicolo, saha içinde ve dışında dengeyi tutturdu. İstanbul'da mutlu ve transferi şu an için önceliğimiz değil. Galatasaray ile ilişkilerimiz çok iyi. Zaniolo'ya büyük güven duyuyor ve onu takımın kilit bir parçası olarak görüyorlar." sözleriyle transferin şu an öncelikleri olmadığını kaydetti.