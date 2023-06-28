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Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 21:45

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bu sene çifte hedeflerinin olduğunu ve çok çalışacaklarını söyledi.

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Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Ayrıca hem taraftarımızın de tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Ülke olarak mutluluklar içinde, sağlıklı huzurlu, daha da gelişen, daha da büyüyen bir ülke olarak devam ettiğimiz bir yıl diliyorum. Bu sene içinde yaşadığımız büyük felaketler vardı. Bu felaketlerin olmadığı birbirimize daha çok sarıldığımız, daha çok desteklediğimiz, aynı şekilde futbolun da daha dostça, daha barış içerisinde geçecek bir sene diliyorum. İnşallah Galatasaray için de güzel bir sene olur. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk ve tarihe geçtik ama geride kaldı, burası Galatasaray. Hem Avrupa hem de Türkiye Ligi, bu sene çifte hedefimiz var. O yüzden çok çalışacağız. Erken başladık. Adaptasyon hem bizim hem oyuncularımız için zor. Hedefimize kitleneceğiz. Yeni sezonda da aynı başarıyı taraftarımızla birlikte sürdüreceğiz" dedi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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