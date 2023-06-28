Galatasaray, stat isim sponsorluğunu açıkladı: Rams Global

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Sarı kırmızılılar, stat isim sponsorluğu konusunda Rams Global ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

2023- 2024 sezonundan itibaren Seyrantepe'deki stadyumun ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Global Stadyumu olarak anılacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak.

Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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Galatasaray Spor Kulübü’ne stadyum isim sponsoru olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Rams Global CEO’su Devran Bülbül’ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Bugüne kadar başta inşaat olmak üzere, sağlık, maden, turizm, paylaşmalı ofis, gıda, medya gibi birçok farklı sektörde yatırımlar yapan Rams Global olarak, bir yandan bu sektörlerdeki faaliyetlerimize aynı inanç ve istekle devam ederken öte yandan spor sektöründe de başarılı işlere imza atmayı sürdüreceğimize inanıyoruz. Bugün, elde ettiği tarihi başarılarla uluslararası anlamda Türkiye’nin en değerli markalarından olan Galatasaray Spor Kulübü’nün yeni stadyum isim sponsoru olmanın mutluluğu içindeyiz. Büyük kurucu Ali Sami Yen’in adını verdiği spor kompleksinde stadyum isim sponsoru olmanın verdiği gururla kulübün 1 numaralı isminin vizyonunu sahiplenerek ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yaptığımız iş birliği ile Türk sporunu yeniden arzu edilen seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü’ne destek olarak, hep birlikte Türk sporuna değer katacağımıza inanıyoruz.”