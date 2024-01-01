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Süper Lig'de değerini en çok yükselten futbolcu belli oldu! Sacha Boey'in önlenemez çıkışı devam ediyor...

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#Galatasaray#Sacha Boey#Süper Lig
Süper Ligde değerini en çok yükselten futbolcu belli oldu Sacha Boeyin önlenemez çıkışı devam ediyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 14:46

Galatasaraylı Sacha Boey'in geçtiğimiz ocak ayında 6.5 milyon Euro olan piyasa değeri 2023’ün sonunda 15.5 milyon Euro’luk artışla 22 milyon Euro’ya çıktı. Fransız yıldız, aynı zamanda Süper Lig’in en pahalı futbolcusu.

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İstikrarlı form grafiğiyle iki sezondur Galatasaray ilk 11’inin vazgeçilmez isimleri arasına giren Sacha Boey, 2023’te değerini en çok artıran Süper Lig futbolcusu oldu.

Süper Ligde değerini en çok yükselten futbolcu belli oldu Sacha Boeyin önlenemez çıkışı devam ediyor...

Transfermarkt verilerine göre, yılın ilk ayında piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Fransız sağ bekin fiyatı 15.5 milyon Euro’luk yükselişle 22 milyon Euro’ya çıktı. Boey aynı zamanda Süper Lig’in en pahalı futbolcusu.

GEDSON 2. SIRADA

Süper Ligde değerini en çok yükselten futbolcu belli oldu Sacha Boeyin önlenemez çıkışı devam ediyor...

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, yine 6.5 milyon Euro ile başladığı 2023’ü 10.5 milyon Euro’luk artışla 17 milyon Euro ile kapattı. Fenerbahçeli Ferdi 12 milyon Euro olan değerini 8 milyon Euro artırıp 20 milyon Euro’ya çıkardı. Bu futbolcuları, 6’şar milyon Euro’luk artışla Fenerbahçe’den Sebastian Szymanski (20 milyon Euro) ile Galatasaray’dan Abdülkerim (10 milyon Euro) ve Barış Alper (7.5 milyon Euro) izledi.

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#Galatasaray#Sacha Boey#Süper Lig

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