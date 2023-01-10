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Galatasaraylı Mauro Icardi’den 15 dakikalık çılgınlık

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Galatasaraylı Mauro Icardi’den 15 dakikalık çılgınlık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Galatasaray’ın derbide Fenerbahçe karşısındaki zaferi dünya basınında da geniş yankı buldu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev maçta sarı kırmızılıların ezeli rakibini 3-0 mağlup etmesi dünya medyasında da geniş yer buldu.

· Tutto Mercato: Galatasaray’dan derbide parti. Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 deviren Galatasaray büyük başarıya imza attı. Maçta gollerin ikisini Süper Lig’e Serie A’dan giden oyuncular kaydetti.

· A BOLA: Jesus sorumluluğu aldı: Suçlanacak biri varsa, bu benim.

· L’Equipe: Mauro İcardi’den klas gol. İstanbul derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0 yendi ve rakibiyle arasındaki farkı dörde yükseltti.

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DAĞILDI

· Prima Sport: Galatasaray, Fenerbahçe’yi küçük düşürdü.

· O Jogo: Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe kendi evinde Sergio Oliveira’lı Galatasaray’a karşı tam anlamıyla dağıldı.

· Mais Futebol: Sergio Oliveira’nın gol perdesini açtığı maçta lider Galatasaray, İstanbul derbisinde ikinci sıradaki Jorge Jesus’lu Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını açtı.

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BUNU BEKLEMiYORDUK

· News Rebeat: Mauro İcardi’den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık çılgınlık! Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci.

· West Observer: Ülker Stadı’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe’den daha iyi bir futbol ortaya koyan Galatasaray maçı 3-0 kazandı ve liderliğini perçinledi.

· Next Bulletin: Evinde Galatasaray’a 3-0 yenilen Fenerbahçe’de teknik direkktör Jorge Jesus’tan itiraf: Bu skoru beklemiyorduk!

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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