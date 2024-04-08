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Galatasaraylı Mauro Icardi, Instagram'dan Fenerbahçeli miniği paylaştı: 'Teşekkürler!'

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Mauro Icardi#FENERBAHÇE
Galatasaraylı Mauro Icardi, Instagramdan Fenerbahçeli miniği paylaştı: Teşekkürler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 00:07

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Mauro Icardi'nin ilk dakikadaki golünün ardından maça U19 Takımı ile çıkmış olan sarı - lacivertli ekip, santra yapılmadan sahadan çekildi. Arjantinli yıldız, sahadan ayrılan futbolcuları alkışlamıştı. Icardi, maç sonundaki paylaşımıyla da dikkat çekti. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı.

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Mauro Icardi'nin ilk dakikadaki golü sonrası maça U19 Takımı ile çıkmış olan Fenerbahçe, santrayı yapmadan sahadan çekildi. Galatasaraylı Mauro Icardi ve diğer futbolcular, soyunma odasına giden sarı - lacivertlileri alkışladı.

Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

"TEŞEKKÜRLER ŞANLIURFA"

Arjantinli yıldız, klasikleşen gol sevincini yapan Fenerbahçeli bir taraftarın görüntüsünü paylaştı ve "Teşekkürler Şanlıurfa" notunu düştü.

Galatasaraylı Mauro Icardi, Instagramdan Fenerbahçeli miniği paylaştı: Teşekkürler

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Mauro Icardi'nin paylaşımı, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#FENERBAHÇE

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