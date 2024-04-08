Galatasaraylı Mauro Icardi, Instagram'dan Fenerbahçeli miniği paylaştı: 'Teşekkürler!'

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı.
Mauro Icardi'nin ilk dakikadaki golü sonrası maça U19 Takımı ile çıkmış olan Fenerbahçe, santrayı yapmadan sahadan çekildi. Galatasaraylı Mauro Icardi ve diğer futbolcular, soyunma odasına giden sarı - lacivertlileri alkışladı.
Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.
"TEŞEKKÜRLER ŞANLIURFA"
Arjantinli yıldız, klasikleşen gol sevincini yapan Fenerbahçeli bir taraftarın görüntüsünü paylaştı ve "Teşekkürler Şanlıurfa" notunu düştü.
Mauro Icardi'nin paylaşımı, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.