Galatasaraylı Kaan Ayhan'dan görülmemiş fedakarlık!

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Trendyol Süper Lig’de lider durumda bulunan ve son olarak deplasmanda Beşiktaş’ı yenerek çok önemli bir virajı kayıpsız atlatan Galatasaray’ın başarısında büyük pay sahibi olan isimlerden biri de Kaan Ayhan... Sarı kırmızılılara geçen sezon devre arasında Sassuolo’dan gelen ancak çok fazla şans bulamayan milli oyuncu bu sezon ise Okan Buruk’un değişmezlerinden biri oldu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 21’i ilk 11 olmak üzere 36 resmi maçta oynarken 1’er gol ve asist katkısı yaptı.

Camiada takdirle karşılandı

Esas mevkii stoper olmasına karşın bu sezon gerektiğinde sağ bek hatta sol bek bile oynayan ve Barış Alper gibi teknik direktör Okan Buruk’un jokeri olan Kaan’ın çok büyük bir fedakarlık gösterdiği ortaya çıktı. Fıtık teşhisi konan ve ağrıları olan milli oyuncunun takımını bu kritik dönemde zor durumda bırakmamak için ameliyatını sezon sonuna ertelediği öğrenildi. Maçlara iğneyle çıkan Kaan’ın, Euro 2024’te oynama şansını riske atarak da olsa takımını yalnız bırakmaması takdirle karşılandı.

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