×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı Hakim Ziyech'ten büyük katkı! 2'de 2 yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Hakim Ziyech#Başakşehir
Galatasaraylı Hakim Ziyechten büyük katkı 2de 2 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 22:13

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Başakşehir maçında ilk golünü atarken son iki maçta iki gole etki etti.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Faslı futbolcu Hakim Ziyech kaydetti. Müsabakanın 43. dakikasında sağ kanattan Tete’nin pasında ceza yayı içinde topu alan Ziyech şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Faslı futbolcu, geçtiğimiz haftada da Samsunspor maçında asist yapmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Hakim Ziyech, maçın 63. dakikasında yerini Wilfried Zaha’ya bıraktı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Victor Nelsson neden kadroda yokGalatasaray'da Victor Nelsson neden kadroda yok?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınMauro Icardi, Başakşehir-Galatasaray maçında tarihe geçti Bir kez daha başardı, Kerem Aktürkoğlu...Mauro Icardi, Başakşehir-Galatasaray maçında tarihe geçti! Bir kez daha başardı, Kerem Aktürkoğlu...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Hakim Ziyech#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!